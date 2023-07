Nuorten odotukset työelämää kohtaan eivät ole yhtä myönteisiä kuin ennen. Tämä selviää vuosittain teettämiemme NYT Nuorten tulevaisuusraportti -kyselyjen eri vuosien tuloksia tarkastelemalla.

Yläkoulua ja toista astetta käyvien nuorten myönteinen työelämän odotus sekä työelämään liittyvä tulevaisuudenusko ja minäpystyvyyden kokemus ovat laskeneet huomattavasti vuodesta 2018. Samaan aikaan yhä useampi nuori pelkää työelämän olevan liian raskasta.

Vuonna 2021 19 prosenttia nuorista koki työelämän liian kuormittavaksi, kun vuonna 2023 vastaava luku oli jo 32 prosenttia. Vaikka edelleen yli puolet nuorista odottaa innolla työelämää, on kehitys silti huolestuttava. Tuloksistamme välittyy kuva, että nuorten silmissä rima työelämään on noussut. Miksi näin on?

Vuonna 2019 julkaistusta Nuorisobarometrista ilmenee, että työn merkitys nuorten keskuudessa on kasvussa. Vaikka työn merkitys olisi sinänsä yhtä tärkeä kuin ennenkin, on luonnollista, että merkityksen sisällöt ja siihen liittyvät odotukset elävät ajassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kyselyjemme perusteella työelämän laatuun liittyvät odotukset ovat kasvaneet nuorten keskuudessa. Vastaajamme haluavat tehdä kiinnostavaa ja merkityksellistä työtä turvallisessa, vastuullisessa ja viihtyisässä työympäristössä. Työ merkitsee nuorille siis yhä useammin muutakin kuin mainetta ja mammonaa, mikä tietenkin on hyvä asia. Portti unelmien työhön aukeaa kuitenkin yleensä vasta myöhemmin ja vaatii useimmiten työkokemuksia myös vähemmän mielekkäistä tehtävistä.

Koulujen työelämäopetuksella on iso rooli etenkin niiden nuorten kohdalla, jotka eivät saa riittävästi kannustusta ja tukea kotoa.

Kyselymme mukaan työelämässä nuoria huolettaa tulevan toimeentulon riittävyys, työelämään liittyvä epävarmuus, kiinnostuksen kohteiden puute, vapaa-ajan vähäisyys sekä kokemus omien voimavarojen riittämättömyydestä. Omasta tulevaisuudesta innostuminen edellyttää toivoa ja voimia katsoa asioita pidemmälle. Toisaalta on vaikea olla kiinnostunut jostain, mistä ei kunnolla tiedä.

Myös työelämästä kantautuvat negatiiviset viestit ovat omiaan ruokkimaan epävarmuuden kokemusta. Tuntuukin, että rima työelämään nousee kahdesta suunnasta. Toisessa päässä ovat työelämän ja toisessa nuorten omat vaatimukset.

Rimaa työelämään on laskettava. Tiedämme, että nuoret suuntaavat kohti työelämää hyvin eri lähtökohdista. Koulujen työelämäopetuksella on iso rooli etenkin niiden nuorten kohdalla, jotka eivät saa riittävästi kannustusta ja tukea kotoa.

Työelämän kuormittavaksi kokemisen syitä tutkimalla voi todeta, että tarvitaan laaja-alaisempaa lähestymistä työelämäopetukseen, jossa varataan aikaa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien valottamiselle myös työelämän näkökulmasta sekä vahvistetaan yleisemminkin nuorten minäpystyvyyttä ja voimavaroja. Nuorten kanssa on tärkeää keskustella myös työn merkityksestä sekä vahvistaa ajatusta siitä, että kaikki työ on arvokasta ja voi avata uusia yllättäviä ovia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Meidän tulee tarjota tärkeitä positiivisia kokemuksia työelämästä, samaistuttavia esimerkkejä ja uratarinoita – kuvauksia aivan normaaleista työpäivistä. Nämä edellyttävät onnistuakseen pedagogisesti tarkoituksenmukaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lauri Vaara

erityisasiantuntija

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT