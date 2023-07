Hallituksen alkutaival on ollut vaikea. Valtiovarainministeri Riikka Purran vanhat kirjoitukset ovat johtaneet opposition epäluottamukseen ja myös kansainväliseen rasismikohuun. Hallituksen tila on vakava Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan. Pääministeri Petteri Orpolla on vaikea tehtävä palauttaa luottamus hallituksen toimintakykyyn.

Oppositio on käynyt kovilla panoksilla hyökkäykseen perussuomalaisia vastaan. Eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä ja valtiovarainministeri Purran eroa vaaditaan. Kielenkäyttö on koventunut ja mediassa näkyy yhä enemmän henkilöön kohdistuvia arvosteluja ja suoranaisia poliittisia hyökkäyksiä.

Poliittinen päätöksenteko ja toiminta on julkisuuden jatkuvassa tarkkailussa. Mielipiteenvapaus, sananvapaus ja poliitikkojen yksityisyys ovat uuden ajan edessä. Internet ja uusi digi- ja somemaailma ovat johtaneet siihen, että pitkänkin ajan jälkeen kaikki on sieltä löydettävissä.

Riikka Purran perussuomalaisten Scriptassa viisitoista vuotta sitten kirjoittamat rasistiset lauseet on kaivettu esille ja ovat nyt opposition aseena. Vuodelta 2019 löytyi myös Purran kirjoitus, jossa hän kutsui islaminuskoisia naisia mustiksi säkeiksi lapsia perässään. Tämäkin teksti oli ajalta ennen Riikka Purran valintaa kansanedustajaksi.

Naton jäseneksi pääseminen oli jälleen kerran osoitus siitä, että suomalaiset yhdistyvät, kun maamme itsenäisyyttä ja turvallisuutta uhataan. Presidentti Sauli Niinistön johdolla ja taitavalla diplomatialla Suomesta tuli Naton jäsen. Pääministeri Sanna Marinin hallitus onnistui myös tässä pitkässä ja vaativassa prosessissa. Ulkoministeri Pekka Haaviston ja puolustusministeri Antti Kaikkosen kokemus ja osaaminen saivat tunnustusta.

Edellisen hallituksen talous- ja rahapolitiikka on ollut kritiikin kohteena. Valtionvelka on noussut ennätyslukuihin. Eduskuntavaaleissa keväällä valta vaihtuikin oikeistolle. Syntyi vaikeiden hallitusneuvottelujen jälkeen vaalien voittajien – kokoomuksen ja Perussuomalaisten – hallitus, jossa ovat mukana myös Rkp ja kristillisdemokraatit. Rkp:n mukaantulo lopulta ratkaisi hallituksen syntymisen.

Poliittinen vastakkainasettelu ja kahtiajako ovat kasvaneet. Politiikassa ja mediassa ministerien ja kansanedustajien yksityisyyden suoja on heikentynyt. Erilaisia ”kohuja” ja väärinkäytöksiä myös tuodaan julkisuuteen ennen kuin ko. asioita tai tapahtumia on varmennettu tai selvitetty.

Oikeat arvot ja asenteet ovat kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ja päätöksenteon vahva perusta.

Missä kulkevat sananvapauden ja yksityisyydensuojan rajat? Mihin asti ulottuu valtiovarainministerin tai kansanedustajan vastuu yksityisistä kirjoituksista ja kannanotoista? On selvää, että jokainen vastaa sanomisistaan ja kirjoituksistaan näissä tehtävissä toimiessaan.

Sanasta miestä – sarvesta härkää. Vanha viisaus on hyvä ohjenuora myös poliitikolle. Se ei kuitenkaan voi rajoittaa kenenkään yksityistä ajattelua ja arkielämää. Poliittisen päättäjän arvoilla ja asenteilla on kuitenkin aina merkityksensä. Historia kertoo sen, että suuretkin ihmisjoukot seuraavat johtajiaan niin hyvässä kuin pahassa. Hitlerin fasismi kansanmurhineen ja keskitysleireineen sekä Stalinin vankileirien saaristot ja miljoonien syyttömien ihmisten teloitukset ovat ihmiskunnan muistissa.

Putinin raaka hyökkäyssota yhdisti Euroopan ja nosti demokratian ja vapauden taas keskeisiksi arvoiksi, joita pitää puolustaa. Fasismi ja rasismi tuomitaan EU:n arvomaailmassa ja päätöksenteossa. Maahanmuutto ja erityisesti laittomaan maahantuloon liittyvät kasvavat ongelmat ovat kokonaan eri asia.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on ihmisten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeusvaltion toimiva malli koko maailmassa. Oikeat arvot ja asenteet ovat kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ja päätöksenteon vahva perusta. Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat kaikille Suomen kansalaisille väristä, etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta. Jokaisella ihmisellä on myös mielipiteenvapautensa ja yksityisyytensä.

Sananvapaudella on kuitenkin aina rajansa. Vihapuhe ja maalittaminen ei ole sallittua. Politiikassa tämän on oltava ehdoton sääntö.

Presidentti Sauli Niinistö tiivisti asian: Hallituksella on oltava nollatoleranssi rasismiin. Hallituksen on nopeasti löydettävä yhteiset toimintalinjat. Ratkaisevia ovat teot – eivät sanat.

Risto Kapari

Turku