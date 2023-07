Perussuomalaisen puolueen jäsenten sanomisista ja tekemisistä nousseiden kohujen aiheuttama haitta Suomen julkisuuskuvaan on ilmeinen. Kohut vähintäänkin rapauttavat kuvaa Suomesta tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edelläkävijämaana elleivät jopa romuta sitä kokonaan.

Imagohaittaa huolestuttavampana näen kuitenkin sen, minkä viestin eduskunnan puhemies, hallituksen pääministeri, muut ministerit ja hallituspuolueiden jäsenet antavat lapsille ja nuorille tässä tilanteessa.

Lapset ja nuoret eivät ole immuuneja sille, että valtionvarainministeri pyrkii päiväkausia kiertämään rasistisiin kirjoituksiin liittyvää vastuutaan ja pääministeri toistaa valtionvarainministerin selitystä maahanmuuttajanaisiin kohdistuneista rasistisista ilmaisuista naisten oikeuksien esiin nostamisella. He eivät ole immuuneja edes sille, että puhemies kieltäytyy kutsumasta eduskuntaa koolle kesätauon aikana, koska ei näe asian olevan yhteiskunnallisesti tarpeeksi merkityksellinen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On sanomattakin selvää, että kasvatustehtävälle on huutava tarve. Sen nykyinen päättäjien eliitti ainakin omilla teoillaan vahvistaa.

Perusopetuslaissa määritellään, että opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (PoL 2§). Opetussuunnitelman perusteiden (OPH Määräykset ja ohjeet 2014:96) mukaan kouluissa toimitaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kouluyhteisön jäsenet kohdataan ja heitä kohdellaan samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä.

Oppiaineiden lisäksi kouluissa opetetaan muun muassa sitä, että jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta niitä ilmaisemalla ei saa loukata muiden oikeuksia (YK Lastenoikeuksien sopimus 13 §).

Koulussa yli neljännesvuosisadan työskennelleenä koen, että nykyisessä tilanteessa rasistisia ilmauksia käyttävät, ne muuksi selittävät tai niihin puuttumattomat päättäjät pyyhkivät näillä koulujen toimintaa ohjaavilla periaatteilla pöytää ja heittävät ne sen jälkeen likaisina pois.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen. On sanomattakin selvää, että myös kasvatustehtävälle on huutava tarve. Sen nykyinen päättäjien eliitti ainakin omilla teoillaan vahvistaa.

Anne Leppäkoski

rehtori

Vantaa