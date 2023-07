On uutisoitu maatilojen määrän pudonneen 43000:een, eli puolittuneen 2000-luvulla ja tilanteen sanotaan olevan huolestuttava. Tämä luku ei kuitenkaan kerro vielä koko totuutta. Todellista tilannetta voidaan peilata sukupolvenvaihdosten määrällä ja se on katastrofaalisen vähäinen.

Huoltovarmuutemme on kohtaamassa kriisin, johon ei ole varauduttu ja joka voitaisiin estää, mutta siihen tarvittaisiin varsin poikkeuksellisia keinoja.

Julkaistu tilasto kertoo maatilojen omistajien määrän, mutta ei kerro sitä, kuka tilaa viljelee. Maatilan omistajista vain pieni osa viljelee niitä itse, suurelta osin tilat ovat jo vuosikausia olleet vuokraviljelyssä.

Päätoimisia viljelijöitä, joissa molemmat puolisot toimivat tilalla, on kourallinen. Yleisintä maatilojen pitoa on sivutoimisuus, eli toinen tai molemmat tilan pitäjät ovat ulkopuolella töissä. Urakointi tilan ulkopuolella on tullut myös monelle pakollisena ansaitsemiskeinona, jotta tilaa voidaan jotenkin pitää toiminnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tilojen sukupolvenvaihdosten määrä näyttää jäävän tänä vuonna alle kahdensadan. Tämä tarkoittaisi noin viittätuhatta toimivaa tilaa lähitulevaisuudessa, jos mitään radikaalia muutosta ei tehdä.

Eläkkeellä olevana viljelijänä näen tällaisen tilamäärän monella tavalla suurena riskinä Suomen ja suomalaisten kannalta. Tällaisten tilojen viljely olisi hyvinkin mahdollista Suomen pelloilla, jos meillä olisi yli kuukausi aikaa tehdä keväällä sekä syksyllä peltotöitä ja tiloilla olisi yli sadan hehtaarin peltolohkoja, vaan eipä ole edes lähellä sitä.

Tähän kun lisätään ilmastonmuutoksen aiheuttamat arvaamattomat vaikutukset, niin ennusteesta ei saa hyvää millään muotoa.

Jokainen hallitus on lisännyt viljelijöihin kohdistuvaa byrokratiaa ja heikentänyt toimeentulomahdollisuuksia.

Ei voi myöskään ajatella, että jätetään huonot pienikuvioiset pellot ja turvepellot hoitamatta ilmastomuutoksen ehkäisemiseksi.

Tutkimukset tästä ovat Suomen osalta hyvin alustavia. Mutta viljelykokemuksiin perustuen turvepeltoihin luettavat maat kestävät ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet parhaiten – lisäksi huomattavasti pienemmällä lannoitemäärällä ja viljelykustannuksilla kuin muu peltoviljely.

Kotieläinyksiköt menevät kohti teollisuuslaitosmaista toimintaa, joka ei ole enää paljoakaan yhteydessä maatilan pitoon, johon on totuttu. Omistajakin voi olla viljelyn ulkopuolinen taho, jopa ulkomaalainen yritys.

Tällä menolla maamme huoltovarmuus on lähitulevaisuudessa ongelmissa ja minkäänlaista todellista kriisiä se ei tule kestämään. Pienikin ongelma on heti suuri ongelma, tulee se epäonnistuneena satona tai muulla tavalla.

Samoin eläinten tautiepidemiat isoissa yksiköissä näkyvät kauppojen valikoimissa hyvinkin nopeasti. Puhumattakaan suuremmista ongelmista, jotka voivat tulla maamme ulkopuolelta, kuten sotien vaikutukset, tuhoutuneet sadot, tulivuorten purkaukset ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kaikkiin näihin on todelliset mahdollisuudet, kuten on nähty. Mutta ei vielä kertaakaan yhteisvaikutuksien muodossa, joka voisi vaikuttaa tuonnin pysähtymiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hyvä ruoka on täysin aliarvostettu luksusasia ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä meillä Suomessa. Viljelijöiden toimeentulosta ja mahdollisuuksista tilan pitoon yleensä ei ole pidetty minkäänlaista huolta viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Jokainen hallitus on lisännyt viljelijöihin kohdistuvaa byrokratiaa ja heikentänyt toimeentulomahdollisuuksia. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa on nyt tehtävä täysin poikkeavia päätöksiä, jos aiomme syödä kotimaista ruokaa kriisinkin aikana. Mahdollisen kriisin uhka aiheuttaa kauppojen hyllyjen tyhjenemisen hetkessä.

Viljelijöiden toimeentulon kohottamisesta ja byrokratian vähentämisestä on puhuttu vuosikausia, mutta yhteistä näkemystä ei ole saatu aikaan, päinvastoin. Olisi varmasti aika jo tämän hallituksen miettiä, kuinka aiotaan turvata suomalainen ruuan tuotanto ja jalostus. Samalla myös taata huoltovarmuutemme tulevaisuudessa, joka on menossa yhä enemmän retuperälle.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki