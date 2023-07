Varha ei onnistunut alkuvuodesta yhtenäistämään kotihoidon laskutusohjelmiaan ja nyt siitä saa siis kärsiä asiakas. Äitini sai ensimmäisen laskun toukokuussa. Siinä laskutettiin hänen tammikuun kotihoitopalvelustaan. Seuraavat laskut tulivat heinäkuussa. Tähän kuukauteen oli ympätty kolme laskua, joiden eräpäivät olivat 2.7., 16.7. ja 30.7. Kukin lasku vähän alle 500 euroa. Ne tekevät yhteensä siis noin 1500 euroa.

Kun monen iäkkään naisen eläke on vähän yli 1000 euroa kuukaudessa, on mahdoton yhtälö maksaa tuollaisia summia. Eikö ihmisellä kuulu olla jonkinlainen suojaosuus, mitä hänelle pitää jäädä rahaa muuhun elämiseen? Ulosotossa se on ainakin noin 900 euroa kuukautta kohti.

Miten siis voidaan lähettää kolme laskua yhdelle kuukaudelle? Eihän se ole asiakkaan vika, vaan Varhan, jos laskutus epäonnistuu. Pitäisikö asiakkaan nyt hakea sossusta nuo puuttuvat rahat ja siirtää valtion toisesta pussista toiseen? Kyllä kai Varhan laskutus voi laahata näin ollen koko vuoden sen 4 kuukautta myöhässä niin, että se kirjataan vuoden lopussa vaan saataviin kirjanpidossa?

Kun monen iäkkään naisen eläke on vähän yli 1000 euroa kuukaudessa, on mahdoton yhtälö maksaa tuollaisia summia.

On vastuutonta odottaa, että asiakas olisi saanut jätettyä pienestä eläkkeestään tilille odottamaan nuo laskuttamattomat kuukaudet.

Huolestunut tytär