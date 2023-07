Suomi oli yhdessä Alankomaiden kanssa Euroopan johtava etätyöyhteiskunta jo ennen pandemiaa (Eurostat 2019). 14 prosenttia työtä tekevistä ihmisistä työskenteli etänä. Pandemian aikana luku nousi jopa 48 prosenttiin. Samalla huomattiin, miten hyvin etätyö pääsääntöisesti onnistui. Peräti 92 prosenttia etätyötä tehneistä oli työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin (2020) mukaan tyytyväisiä etätyön sujumiseen pandemian aikana.

Nyt hybridityö, monipaikkainen työ ja paikkariippumaton työ ovat tulleet jäädäkseen. Työpaikoilta tämä vaatii ihan uudenlaista panostusta johtamiseen, tiimityöskentelyyn ja vuorovaikutukseen. Yritykset hakevat edelleen ratkaisuja, miten yhdessä kehittäminen ja uuden kasvun luominen tapahtuu etänä. Tämä työ ei tule valmiiksi, mutta entistä useammalla työpaikalla on arki saatu toimimaan. Tämä on tarkoittanut monille asiantuntijatyötä tekeville kaivattua itsenäisyyden tunnetta.

Asiantuntijatyön uudet muodot tarkoittavat Turun saariston kaltaiselle alueelle suurta mahdollisuutta. Kemiönsaarella, missä vietän paljon lomia ja viikonloppuja, on nähty merkittävä palveluiden lisääntyminen, kun entistä useampi viettää pidempiä etätyöpätkiä vapaa-ajanasunnollaan.

Korona-aikana mökkikauppa kävi kuumana ja ainakin omassa tuttavapiirissäni ennen kaikkea työikäiset ihmiset hankkivat omia mökkejä. Nyt ollaan mahdollisesti vasta totuttelemassa uuteen mökkipaikkakuntaan ja kokeilemassa, minkälaisia jaksoja sieltä käsin olisi mahdollista tehdä etätöitä.

Upea Turun saaristo voisi tarjota ympärivuotisesti tärkeän hengähdyspaikan monille vapaa-ajanasukkaille. Itse ainakin huomaan, miten stressitaso laskee ja asiat asettuvat uomiinsa, kun auton nokka on suunnattu kohti saaristoa.

Palvelutarjonta on tässä avainasemassa. Mitä laajempi valikoima ravintolapalveluita, mökkitalonmiehiä, siivousta ja niin edelleen on tarjolla, sitä houkuttelevammaksi vapaa-ajan paikkakunta muodostuu. Olennaista on tietenkin myös se, että nopeat verkkoyhteydet toimivat myös saaristossa ja kaupunkien ulkopuolella ja toimivuuteen voi luottaa.

Kesäaikaan erityinen huomio kohdistuu kouluikäisiin lapsiin ja heidän viihtymiseensä. Ideaalitilanteessa mökkipaikkakunta tarjoaisi leiritoimintaa alkukesästä, jolloin aikuiset voisivat siirtyä etätöihin ennen oman kesäloman alkamista. Tässä olisi verraten yksinkertainen kehittämisen paikka, joka voisi pidentää mökkikautta huomattavasti.

Haluan haastaa myös meitä vapaa-ajan asukkaita vaikuttamaan. Meillä on mahdollisuus myötävaikuttaa siihen, miten seutualueiden elinvoima kehittyy ja kuinka uudet palveluntuottajat saavat jalkaa ovenväliin. Suomen 310 kunnassa 65:ssä majailee enemmän loma-asukkaita kuin pysyviä kuntalaisia. Meidän vapaa-ajan asukkaiden tulisi ottaa tavaksi markkinoida joka tilanteessa oman lähialueen palvelutuotantoa. Kehujen antaminen sosiaalisen median kanavissa ja hyvien kokemusten jakaminen aktiivisesti on olennaisen tärkeää työtä.

