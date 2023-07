Pienten yhteisöjen mahdollisuudet vaikuttaa laajempiin yhteiskunnallisiin tai ekologisiin muutoksiin ovat rajalliset. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on kuitenkin koko yhteiskuntaa koskettava haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita – myös yhdistyksiä ja järjestöjä.

Ilmastonmuutos koetaan vaikeasti käsiteltäväksi ilmiöksi, joka herättää epävarmuutta ja pelkoa. Sitä on myös hankala lähestyä, koska se etenee vähitellen. Vaikutukset myös kohdistuvat eri tavoin eri alueille, eri väestöryhmiin ja elinkeinoihin. Monilla kunnilla on jo oma ilmasto-ohjelmansa, samoin yritysmaailmassa niitä on tehty monille toimialoille ja -alueille. Kansalaistoiminnan ja järjestöjen osalta tällaisia ohjelmia ei juurikaan ole. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ry on harvoja asiaa pohtineita – ja se on tarkastellut ilmastoasioita pääasiassa terveysnäkökulmasta.

Kansalaisjärjestöt ovat perinteisesti olleet suomalaisessa yhteiskunnassa merkittäviä vaikuttajia, joiden toiminnan merkitys korostuu vaikeina aikoina. Monet hyvinvointivaltiomme toiminnot tai toimintatavat ovat syntyneet yhdistyksissä ja järjestöissä. Ympäristönsuojelun historiassakin kansalaistoiminnalla on ollut merkittävä rooli.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja muutokseen sopeutumisen tarkasteluun tulisi yhdistää nykyistä vahvemmin ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi, terveysnäkökulma, yhteisöjen turvallisuus ja haavoittuvuus sekä sopeutumistoimien hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus.

Kansalaistoiminta näkyy heikosti esimerkiksi Varsinais-Suomen Hinku-kuntien toiminnassa. Tarvitaan yhteisöllistä pohdintaa muutokseen sopeutumisesta omalla alueella. Yhdistystoiminnalla on tässä selvä tekemisen paikka.

Aloittaa voi pohtimalla, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin tavoitteisiin, joita järjestö muutoinkin edistää. Sosiaalisten ja terveydellisten seurausten myötä ilmastonmuutos heijastuu varmasti järjestön kohderyhmään tai toimintaan, ja nämä havainnot voidaan puolestaan kirjata taustaksi ilmastotyön suunnittelulle ja omille toimille.

Ilmastonmuutos tarkoittaa epäilemättä erilaisiin riskeihin varautumista (helteet, myrskyt, metsäpalot, sähkökatkot, liukastumiset, teiden kunto, ja niin edelleen), mutta toisaalta se voi avata myös uusia positiivisia mahdollisuuksia.

Voisiko yhdistys osaltaan lisätä luonto- ja lähimatkailua ja vuokrata vaikkapa polkupyöriä tai tilojaan? Seurantalon ylläpitokuluja saanee alemmaksi aurinkopaneeleilla. Entäs uusien kurssien järjestäminen; kotitarveviljely, varautuminen, luontokerhot, biohiiletys, kompostointi? Mahdollisuuksiin tarttuminen voi näkyä yhdistyksen taloudessakin. Positiivista virettä voi täydentää myös käymällä läpi omaa toimintaa. Etenkin maaseudulla monet yhdistysten perustoiminnoista ovat jo ilmastotekoja sinällään. Yhdistykset ylläpitävät ja kunnostavat vanhoja rakennuksia ja vaihtavat uusiutuvaan energiaan, harjoittavat jakamistaloutta eli vuokraavat vaikkapa astiastoja jäsenistölleen ja ulkopuolisille, kierrättävät tavaraa kirppiksillä, hankkivat harrastusvälineitä, kunnostavat vesistöjä ja maisemia. Paikallisia palvelujakin tuotetaan. Lista on pitkä.

Unohtaa ei sovi myöskään yhdistysten ja järjestöjen roolia tiedonvälittäjänä ja kansalaisten aktivoijina. Olennaista on välittää oikeaa tietoa ja edistää kansalaiskeskustelua. Yhdistys voi haastaa alueensa asukkaita ilmastotoimiiin tai järjestää yhteishankintatilaisuuksia.

Ilmastonmuutos on myös edunvalvontaa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen muovaa yhteiskuntaa, kun verotus, elinkeinorakenne ja kulutus ovat muutoksessa. Päätöksenteossa tulee kuulua myös järjestöjen ääni siinä, että ilmastopolitiikka on oikeudenmukaista, ja että se huomioi sosiaaliset ja alueelliset näkökulmat.

Yhdistyksen omalle jatkuvuudelle ilmastotyöhön tarttuminen voi olla piristysruiske, kunhan hyvinkin ilmastotietoinen nykynuoriso saadaan mukaan talkoisiin.

Tauno Linkoranta

Varsinais-Suomen kyläasiamies

Varsinais-Suomen Kylät ry:n Ilmastokestävä kylä -hanke

MYR järjestöjaoston puheenjohtaja