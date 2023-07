Ikoninen Helena Petäjistö kertoi haastattelussa ranskalaisen yhteiskunnan erikoispiirteistä. Siellä yhteiskunnallisia uudistuksia on lähes mahdoton tehdä ja ranskalaiset eivät luota demokratiaan. Tämä jälkimmäinen käytös näkyy niin, että ranskalaiset kyllä käyvät innolla äänestämässä rehellisissä vaaleissa. Vaalitulos on kuitenkin aina väärä. Vaikka omat ehdokkaat voittaisivat, heidän poliittiselle työlleen ei anneta tukea, vaan aletaan mellakoimaan omiakin vastaan. Edustuksellinen demokratia ei siellä toimi.

Suomessa oireet ovat hieman erilaiset. Samaa on siinä, että vaalitulosta eivät kaikki hyväksy. Kansa äänesti väärin. Meillä nyt vaalituloksen pohjalta muodostettua hallitusta eivät hyväksy ministeriöiden poliittiset virkamiehet ja oppositiopuolueiden johtajat, siis toistaiseksi pienehkö eliitti. Heillä on kuitenkin media käytettävänään.

Suomessa hallitus on vasta aloittamassa työtään. Suunniteltua vihaa kohdistetaan viestinnässä erityisesti perussuomalaisiin ja pääministeri Petteri Orpoon. Miksi? Eikö ole demokratian mukaista, että vaaleissa hyvin pärjänneet puolueet tulevat hallitusvastuuseen. Toiseksi, miksi kokenut ja harkitseva Orpo on ryöpytyksen kohteena päivittäin. Häntä haukutaan alentavaan sävyyn toistuvasti ja Yle-uutiset ja muut päämediat toistavat uutisissaan näitä solvauksia kritiikittömästi. Solvauksissa on myös epäjohdonmukaisuuksia. Toisaalta pelätään perussuomalaisten työtä hallituksessa, mutta samat kriitikot sanovat, että hallitusohjelma on kokoomuksen sanelema.

Vihreitä ainakin omasta mielestään pystyssä pitävä Osmo Soininvaara käyttää juuri syntyneestä hallituksesta nimitystä Orpon ”Kauhukabinetti”. Vaikka hän syyttää Sanna Marinia tämän hirviön synnyttämisestä, Soininvaara unohtaa tosiasiat. Petteri Orpon hallitus on koottu eduskuntavaalien tuloksen pohjalta. Äänestäjät halusivat muutoksen. Demarit ja keskusta kieltäytyivät tylysti hallitusyhteistyöstä.

Ranska on tietokirjailija Helena Petäjistön mukaan jäänyt valtavasti jälkeen eurooppalaisesta kehityksestä. Siellä hyviä uudistuksia yrittäneet poliitikot on jo pitkään nujerrettu väkivaltaisilla, loputtomilla mielenosoituksilla. Suomessa toivon viisautta ja harkintaa kaikilta poliittisilta johtajilta hallituksessa ja oppositiossa. Ranskan malli olisi meille kohtalokas.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

Huittinen