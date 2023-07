Turkuun ollaan puuhaamassa raitiotietä Varissuolta Satamaan. Raitiotien rakentaminen Turkuun tulisi olemaan monen vuoden projekti. Ensin suoritettaisiin arkeologiset kaivaukset reitiltä, joiden on arvioitu kestävän muutaman vuoden. Sen jälkeen alkaisi varsinainen rakentaminen, mikä tarkoittaa noin 8 metrin leveän kaistan varaamista ja pohjustamista raitiotielle monen vuoden ajaksi.

Malliesimerkki näkyy nyt Helsingin Mannerheimintiellä. Raitiotietä perustellaan ympäristöystävällisellä ratkaisuna. Sitä se ei suinkaan ole, jo pelkästään rakennusaikaisen pölyn, ynnä muiden haittojen nollaamiseen menee useita kymmeniä vuosia. Raitioteiden kehitys on ollut mitätöntä useiden kymmenien vuosien ajan, ellei oteta lukuun ulkonäköön liittyviä seikkoja.

Tänä päivänä Turun ja monen muun kaupungin kaduilla näkee pieniä robottikuljettimia, jotka vievät ruokaa kaupasta tilaajille. Tämän mahdollistaa tekoälyn ja siihen liittyvän tekniikan nopea kehitys. Ikäväkseni näin uutisen, jossa Sensible 4-yritys, joka oli erikostunut robottibussiliikenteeseen, oli jättänyt konkurssihakemuksen. Siellä on valtava määrä tutkimusta ja osaamista robottiliikenteestä. Sen tuotteita on kokeiltu useassa euroopan maassa.

Nyt ei missään tapauksessa sitä osaamista saa päästää hukkaan. Turussa on useita yrityksiä, jotka tutkivat tekoälyn käyttömahdollisuuksia. Turun kaupungin pitäisi nyt kerätä yhteen näitä yrityksiä ja korkeakouluja ja tarttua Sensible 4:n alulle panemaan kehitystyöhön. Tekniikka ja keinoäly kehittyvät sitä vauhtia, että noin 10 vuoden kuluttua, jolloin raitiotie olisi mahdollisesti valmis, meillä olisi robottitekniikkaan perustuva joukkoliikenneratkaisu, jonka voimalähteenä voisi olla esimerkiksi vety.

Risto Lahti