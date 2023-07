Suomessa arviolta 350 000 ihmistä toimii omais- tai läheishoivaajana. Heistä noin 50 000 on tehnyt omaishoitosopimuksen. Sopimusomaishoitajista noin kolmannes on työikäisiä. Hoidettavat ovat usein yli 65-vuotiaita sekä myös nuorempia, jopa alaikäisiä, joilla on pitkäaikaissairauksia, vammoja tai toimintarajoitteita. Myös omaishoitajilla itsellään voi olla pitkäaikaissairauksia, vammoja tai ikääntymisen tuomia rajoitteita.

Laissa omaishoidontuesta määritellään omaishoitajille turvatut vähimmäisvapaat, 2-3 vuorokautta kuukaudessa. Lyhytaikaista huolenpitoa voi järjestää myös esimerkiksi sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla. Lupaavasta lainsäädännöstä huolimatta jopa puolet omaishoitajista jättää vapaansa käyttämättä.

Loma-aikana myös omaishoitajia kalvaa huoli vapaiden järjestymisestä. Mikäli lyhytaikaisen huolenpidon järjestäminen ei onnistu, voi se asettaa perheet, erityisesti yksin läheisestään huolta pitävät, hankalaan asemaan.

Lievimmillään epäonnistuneet vapaiden järjestelyt tarkoittavat vain muutoksia omiin lomasuunnitelmiin. Valitettavasti ei ole tavatonta, että ongelmat myös johtavat palkattomiin poissaoloihin ansiotyöstä tai yrittäjälle pakottavaan taukoon elinkeinon harjoittamisesta. Tällöin arjesta tulee entistä vaikeampaa myös taloudellisten huolten painaessa päälle.

Omaishoitajista on moneksi ja monenlaisista haasteista he selviytyvätkin. On kuitenkin väärin jättää heidät oman onnensa nojaan. Omaishoitajat tarvitsevat tukea vapaiden järjestelyihin.

Heille on myös tarjottava sopivia vaihtoehtoja läheisensä huolenpitoon vapaiden aikana sekä kotona että kodin ulkopuolella siten, että ne vastaavat perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Sijaishoitajien sairastuessa tulisi omaishoitajia tukea löytämään uusia ratkaisuja. Monille meistä koittaa vielä aika, kun olemme itse joko hoidettavia tai läheistemme hoitajia. Pitäkäämme siis huolta toisistamme ja omaishoitajistamme.

Elias Vartio

oikeudellinen asiantuntija

Omaishoitajaliitto ry

Ylva Krokfors

lapset- ja nuoret työryhmän

Vammaisfoorumi ry

Jonna Skand

omaishoidon asiantuntija

Folkhälsan r.f.