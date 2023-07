Turun Sanomat julkaisi äskettäin (TS 4.7.2023) kokonaisen sivun pituisen ansiokkaan artikkelin vaikeasta varsinkin nuorilla naisilla tavattavasta yläraajavaivasta TOS:ista (rintakehän yläaukeaman hermo/verisuonipinne). Kirjoituksessa käsiteltiin aihetta monipuolisesti, mutta sivuutettiin kokonaan sen parantava hoito eli leikkaus, jos konservatiivinen hoito eli fysioterapia, harjoitteet ja työn modifiointi eivät auta. On erittäin tärkeää, että nämä onnettomat potilaat saavat asianmukaista tietoa myös TOS:in leikkaushoidosta.

Kun olen vajaan 50 vuoden aikana diagnosoinut noin 2200 ja leikannut yli 600 TOS:ia, mitä ilmeisimmin eniten maassamme, arvioin kohtuulliseksi informoida tätä valtalehteä lukevia todennäköisesti satoja TOS-potilaita tästä vähän tarkemmin.

TOS on ollut vahvasti alidiagnosoitu sairaus Suomessa ja useimmissa muissakin maailman maissa jo vuosikymmeniä. Diagnosoimattomuus johtuu kahdesta pääsyystä: TOS:in oireet ovat niin vaihtelevia ja koneelliset löydökset toisaalta niin vähäisiä, että oikeaan diagnoosiin on vaikea päästä kiinni. Toinen pääsyy on yksinkertaisesti se, että potilastyössä olevat lääkärit eivät tule ajatelleeksi TOS:in mahdollisuutta.

Ankaraa yläraajasärkyä, puutumista ja käden voimattomuutta valittava potilas jää helposti ilman oikeaa diagnoosia, kun muun muassa kaularangan magneettitutkimus ja ENMG ovat negatiivisia. Melko usein käy myös niin, että jostain kipukohdasta löytyy koneellista näyttöä. Kaularangan magneetissa voi löytyä sattumalöydöksenä välilevytyrä ja kaularanka jäykistetään siltä kohtaa. TOS on nuorten ihmisten vaiva ja välilevytyrä on heillä äärimmäisen harvinainen. On käynyt monesti niin, että potilas on leikattu väärästä kohdasta ja tulos on tietenkin silloin huono.

Leikkaamistani TOS-potilaista on tehty koko ajan huolellista jälkiseurantaa ikään kuin laadunvarmistustyönä, muun muassa kaksi väitöskirjaa. Neljän vuoden seurannassa 1993 (Maarit Gockel) 63 prosenttia potilaista pääsi vaivoistaan. 30 vuotta sitten luku oli maailmalla hyvä. Nyt 12 vuoden (6–20-vuotiaat) seurannassa uudemmassa aineistossa naisista 85 prosenttia parani, miehistä 76 prosenttia (Niina Ruopsa). Ongelmana on siis edelleen se, että kaikki eivät hyödy riittävästi leikkauksesta. Syytä tähän emme löytäneet, eivät muutkaan tutkijat maailmalla.

Parikymmentä vuotta sitten diagnoosiviive oli herkästi viisikin vuotta, nykyisin useimmiten vain 2–3 vuotta. Noin puolella vastaanotolle tulevista TOS-potilaista on oikea diagnoosi jo valmiina. Usein potilaat ovat jo ehtineet käydä 5-10 erikoislääkärin vastaanotolla ja ovat olleet jo pidempään työkyvyttömiä.

TOS-potilaiden asiaa maassamme ajaa TOS-Suomi-yhdistys, potilaiden itsensä perustama yhdistys, jolta muun muassa saa arvokasta vertaistukea ja tietoa TOS:ista. Yhdistys on erinomainen asia. TOS-potilaan omaisetkin on otettu huomioon. TOS-perheenäidin läheiset joutuvat koville, kun äiti ei enää pystykään käyttämään pölynimuria tai nostelemaan raskaita patoja ja pannuja ja koti alkaa vaikuttaa epäsiistiltä, puhumattakaan siitä, että potilas joutuu luopumaan ansiotyöstään.

Martti Vastamäki

LKT

käsikirurgian dosentti

professori