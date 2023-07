Turun Sanomissa julkaistussa 6.7.2023 ”Koulutuksen erikoissuojelu ei koskenutkaan opiskelijoita” -kirjoituksessa, kirjoittajana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO, tuodaan hyvin esille epäkohta opiskelijoiden toimeentulosta ja sen pohjautumisesta lainalla elämiseen.

Korkeakouluopiskelijoiden tuet ovat pitkään laahanneet muiden pohjoismaiden perässä. Heidän toimeentuloaan ja edellyttämistä elämään velkarahalla voisi havainnollistaa sillä, että esimerkiksi yli vuoden työttömänä olleelta edellytettäisiin henkilökohtaista velanottoa.

Vastakkainasettelu taas on turhaa. Etenkin vertaus eläkeläisiin. Valtaosa eläkkeensaajista saa eläkkeensä eläkeyhtiöiltä, joilla ei ole mitään tekemistä valtion varojen kanssa. Kansaneläke on toki eri. Tämän lisäksi tällaisissa vertauksissa on hyvä muistaa, ketkä ovat mahdollistaneet nykyisen kaltaisen opiskelumahdollisuuden kaikille.

En itsekään nuorempana perehtynyt paljon vanhemman sukupolven oloihin ja sen aikaisiin olosuhteisiin. Iän karttuessa ja omien vanhempien ollessa eläkkeellä pienellä eläkkeellä, todellisuus saa aivan toisenlaisen näkökannan. He ovat eläneet ajassa, jolloin oppikoulu eli nykyinen ylä-aste oli maksullista ja jossa ei ollut ilmaista kouluruokailua.

Olkaamme kiitollisia siitä, mitä tämä sukupolvi on tehnyt meidän eteemme.

Paula Hiltunen

Turun Perussuomalaiset