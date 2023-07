Uuden hallituksen hallitusohjelma valmistui 16.6.2023. Uudessa hallitusohjelmassa, niin kuin vaalikampanjassakin korostettiin opiskelijoiden suojelua. Opiskelijoilta ei leikata, näin sanottiin useaan otteeseen vaalikampanjan aikana.

Hallitusohjelmassa kirjoitetaan ”Hallitus sitoutuu tekemään toimenpiteitä, joilla korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrä pyritään nostamaan mahdollisimman lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.”

Hallitusohjelmassa esitelty säästölinja on kuitenkin vakavasti ristiriidassa sen kanssa, kuinka voimakkaasti hallitus aikoo vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin opiskella korkeakoulussa.

Opiskelijoiden tulorajoja nostetaan, mikä on hyvä asia opiskelijoiden työllistymisen kannalta. Opiskelija on kuitenkin pääsääntöisesti opiskelija ja yksi merkittävimmistä syistä, minkä vuoksi korkeakouluopiskelijan opinnot viivästyvät, on työelämään siirtyminen.

Opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä on puhuttu julkisuudessa niin valtavasti, että minun on vaikea ymmärtää, miten opiskelijoiden jo valmiiksi kiireiseen arkeen tulisi lisätä vielä töitä, varsinkin jos se on opiskelijan ainoa mahdollisuus kasvattaa jokapäiväistä toimeentuloaan.

Avoimen väylä antaa korkeakouluille motivoituneita opiskelijoita.

Hallitusohjelmassa sanotaan: ”Vahvistetaan avoimen korkeakouluopetuksen roolia väylänä osaamisen kehittämisessä.” Kuitenkin hallitus aikoo nostaa avoimen korkeakoulun opintomaksuja, jolloin kynnys ottaa korkeakouluopintoja avoimessa korkeakoulussa nousee voimakkaasti. Avoimen väylä on vaihtoehto korkeakouluun pääsemiselle.

Avoimen väylä antaa korkeakouluille motivoituneita opiskelijoita, jotka harvemmin vaihtavat alaa, sillä ovat tutustuneet opintoihinsa jo ennen korkeakoulun tutkinto-opiskelijan titteliä. Kansanopisto-opinnoissa avoimen väylän, tien korkeakouluun, on voinut suorittaa toisen asteen opintojen opintotuella.

Toisin sanoen mahdollisuus korkeakouluun on ollut avoimempi myös sosioekonomisesti huonommista olosuhteista tuleville nuorille. Hallitus on päättänyt kuitenkin leikata näiltä kansanopistoilta 2 miljoonaa euroa. Korostan, samaan aikaan, kun avoimen korkeakoulun opintojen maksuja nostetaan.

Haluaisinkin kysyä, kuinka tuleva hallitus aikoo nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää Suomessa, kun korkeakouluun pääsemisen painetta laitetaan yhä enemmän ylioppilaille ja pääsykokeisiin.

Opiskelijoiden mielenterveyteen halutaan panostaa, mutta opiskelijoiden jo valmiiksi raskaaseen arkeen halutaan ainoaksi tulojen nostamisen mahdollisuudeksi työelämään siirtyminen.

Korkeakouluista on muodostumassa tällä kehityskuluilla hyvätuloisten etuoikeus. Hyvän sosioekonomisen aseman periytyvyyttä kasvatetaan entisestään.

Triinu Grün