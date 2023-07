Media seurasi ja kommentoi 30.6. eronneen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) luottamusäänestystä ja äärioikeistoyhteyksiä poikkeuksellisen laajasti. Junnila ehti saamaan runsaasti huomiota myös ulkomailla. Asialla oli merkitystä Suomen lisäksi kumppanimaissamme Israelissa ja Saksassa. Yksi asia keskustelusta silti unohtui. Juutalaiset.

Syy siihen, ettei media tässäkään yhteydessä kirjoittanut juutalaisista ja ettei ministeri Junnila osannut pahoitellessaan kirjoittaa oikein ”the Holocaust”, vaan päätyi kirjoittamaan ”I condemn holocaust”, on siinä, ettei Suomessa tunneta juutalaisia.

Tämä ei ole ministerin tai median vika. Se on suomalaisten oma vika. Emme opeta juutalaisista kouluissamme. Saksan historiasta monelle jää mieleen vain Hitler ja natsien valtaannousu. Meidän pitäisi opettaa lapsillemme enemmän myös juutalaisista monestakin syystä. On alustavia havaintoja, että holokaustista puhuminen vähentää oppitunnin jälkeen rasistista ja syrjivää käytöstä jopa viikoiksi ja lisää myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan.

Euroopassa viedään joka vuosi yläaste- ja lukioikäisiä nuoria, joiden keskuudessa holokaustin kieltäminen kasvaa, opintoretkille keskitysleirien paikoille rakennettuihin holokaustimuseoihin, joissa he asiantuntevien oppaiden esittelemänä näkevät keskitysleirien rakennukset ja leireiltä kootun monipuolisen aineiston. Suomestakin voitaisiin tehdä tällaisia retkiä. Onhan Suomessa suuri juutalaisvähemmistö. Meillä on 2000 juutalaista, kun 7 kertaa Suomen kokoisessa Puolassa on virallisesti vain 4000 juutalaista. Tätäkään ei opeteta kouluissamme.

Sotahistorian faktojen rinnalta meiltä puuttuu tuntemus juutalaisten rikkaasta historiasta ja kulttuurista, jolla on merkittävä yhteys länsimaiseen historiaamme ja kulttuuriimme.

Juutalaisvihan ja antisemitismin ytimessä on aina pelko ja viha ”vieraita” kohtaan. Näitä nationalistiset ja äärioikeistolaiset järjestöt käyttävät hyväkseen. Paras tapa taistella tätä vastaan on lisätä Suomessa juutalaisuuden tuntemusta, sillä se lisää myös ymmärrystä ja myötätuntoa heitä kohtaan. Tuttua ihmistä on vaikeampi vihata eikä hänestä viitsi heitellä asiattomia vitsejä.

Timo Suutarinen

kirjailija