Hallitusohjelma sisältää monilta osin lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka tulevat kustantamaan yhteiskunnalle enemmän, kuin leikkaukset itsessään säästävät. Surullisinta on lastensuojelun jälkihuoltoon kohdistuvat leikkaukset, jossa lapsuudessa huostaanotetun oikeutta jälkihuoltoon pienennetään nykyisestä 25 vuodesta 23 vuoteen.

Huostaanotetut lapset ovat nuorina aikuisina kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa syrjäytyä ja heille itsenäistyminen on haastavaa ottaen huomioon yleisesti heidän tukiverkostojen puutteen. Jälkihuollon jatkuvuus turvaa nuorelle mahdollisuuden ponnistaa lastensuojelulaitoksesta yhteiskunnan jäseneksi.

Lapsena huostaanotetut ovat usein kokeneet elämässään todella raadollisia tapahtumia, kuten väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, perusoikeuksien rajaamista, rikollisuutta, turvattomuutta sekä päihdeongelmia. Kun nuoret täyttävät 18-vuotta ja muuttavat omilleen, ponnistus pärjätä itsekseen ottaa usein aikaa, eivätkä kaikki kykene siihen täysin koskaan.

Siksi heille on turvattava oikeus pidempään jälkihuoltoon, jotta me aidosti annamme heille mahdollisuuden parempaan aikuisuuteen, kuin mitä heidän lapsuutensa on ollut. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään syrjäytyä yhteiskunnasta.

Aada Uhlgrén (sd)

Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsen