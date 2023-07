Turun Sanomissa (31.5) julkaistiin juttu yrityksestämme otsikolla “Tasavertaisen kuoleman ja hautaamisen asialla”. Lehtijuttu poiki useita mielipidekirjoituksia muun muassa 8.6, 11.6 sekä 15.6 julkaisuissa. On hienoa, että aihe herättää yhteiskunnallista keskustelua ja tälle on selkeästi tarvetta.

Koska olemme kaikki saman arvoisia, kaikille pitäisi tarjota samanlaiset mahdollisuudet jättää jäähyväiset haluamallaan tavalla - se mikä on arvokasta ja toimivaa nykyisessä hautauskulttuurissa on ehdottomasti säilyttämisen arvoista ja sen lisäksi on tarjottava vaihtoehtoja myös muun kaltaisiin hyvästeihin - se on yhdenvertaisuutta.

Omaisten kokemuksia hautaamisen palveluista on myös tutkittu tieteellisesti, johon meidänkin yrityksemme perusta pohjautuu ja niistä selviää muun muassa, että vaihtoehtoja on, mutta niistä ei olla laajemmin tietoisia. Tämä on se mihin haluamme olla omalla toiminnallamme vaikuttamassa.

Tieto kuuluu kaikille ja tietoa hautaamisen palveluista ja vaihtoehdoista pitäisi olla avoimesti saatavilla (neutraalisti ja puolueettomasti) myös ennen kuin kuolema on käsillä.

”Suomessa on paljon ammattitaitoisia hautaustoimistoja, jotka osaavat asiakkaitaan neuvoa, mutta tieto pitäisi olla löydettävissä myös ennen hautaustoimiston valintaa.”

Se, että eri kirkko- ja uskontokunnilla on erilaisia hautaamisen kulttuureja ja toimintatapoja, ei vielä kata koko yhdenvertaisuuden kirjoa ja niissäkin on omaiskokemuksen näkökulmasta kehitettävää.

Tutkimuksen mukaan omaiset kokevat kuormittavaksi sen, että jos he haluavat jotain perinteisistä suomalaisista hautaustavoista poikkeavaa, tähän on haastavaa löytää esimerkkejä ja työkaluja. Enenevissä määrin on myös tahoja ketkä eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön ja etenkin heille tietoa vaihtoehdoista on saatavilla rajallisesti.

Monet kokevat kuolemasta ja surun kokemuksesta puhumisen haastavaksi.

Kuoleman äärellä olemme herkällä alueella, johon linkittyvät sekä henkilökohtaiset kokemukset että sosiaaliset normit. Suru on yksilöllistä ja sillä on merkittävä rooli sekä yksilön että yhteisön toipumisessa menetyksen äärellä.

Hautaaminen on myös hoivaa ja sureva kaipaa usein sosiaalista tukea, jota voivat tarjota niin läheiset kuin alan palveluntuottajatkin. Näitä tarpeita tulisi pystyä tarkastelemaan huomioiden kaikki toimijat jotka sureva henkilö kohtaa.

Toivomme, että julkinen keskustelu tästä tärkeästä aiheesta jatkuu. Kannustammekin kaikkia ihmisiä ottamaan aiheesta selvää ja tutustumaan vaihtoehtoihin etukäteen. Haluamme lisätä yhteiskunnallista keskustelua aiheesta ja olla mukana varmistamassa jokaiselle ihmiselle hänen elämänkatsomukseensa ja toiveisiinsa sopivan tavan käsitellä menetystä.

Marja Kuronen

asiakaskokemusjohtaja / väitöskirjatutkija, palvelumuotoilija

Mari Jokiranta

operatiivinen johtaja

psykologian maisteri

Anna Malmilehto

toimitusjohtaja

kauppatieteiden maisteri

Funeralab Oy