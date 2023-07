Nyt tarvitaan vanhemmilta ryhtiliikettä. Olen huolestuneena seurannut miten yhä useammat lapset pyöräilevät tai ”skuuttailevat” ilman kypärää. Skuutit eli sähköpotkulaudat ovat erityisen onnettomuusherkkiä pienien pyöriensä takia. Ala-astelaiset ehkä vielä kohtuullisesti käyttävät kypärää, mutta kun tullaan ”isoiksi” eli yläastelaisiksi, niin kypärän käyttö vähenee. Vanhemmille selityksenä kuuluu: ”kun ei sekään käytä”, eli kaverin esimerkki luo kovaa sosiaalista painetta. Vanhempien tulisi ja tulee suojata lapsiaan ja vaatia kypärän käyttöä.

Ikäväkseni on todettava, että monet aikuisetkin näyttävät huonoa esimerkkiä. Totuus on, että kypärä on pelastanut monia jopa kuolemalta tai vakavalta vammalta. Tehdään tästä kesästä turvallisempi ja huolehditaan lasten ja omastakin turvallisuudesta, niin Tyksin ensiapupolin henkilöstökin kiittää. Hyvää kesää ja turvallisempaa liikkumista toivottaen.

Huolestunut isoisä