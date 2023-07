Työssäni rekrytoin konsultteja, jotka auttavat yrityksiä digitalisaation kehittämisessä ja johtamisessa. Ammatissani näen, mitä suomalaiset yritykset vaativat IT-alan huippuosaajilta ja mitä osaajat työnantajilta. Kokeneiden ammattilaisten rekrytoiminen on hidasta ja kallista, sillä työnantajat vaativat vielä turhan usein työntekijöiltä suomen kielen taitoa silloinkin, kun se ei ole työssä onnistumisen kannalta olennaista.

Jos mielimme pysyä digitalisaatiokehityksen vauhdissa mukana, on työnantajien joustettava yhä enemmän. Parhaat osaajat voivat valita työpaikkansa, eikä heidän voi enää olettaa sitoutuvan työnantajaan yli kolmeksi vuodeksi.

Meidän on oltava valmiita palkkaamaan ihmisiä, jotka eivät puhu suomea tai asu lähellä työpaikkaa. Suomen rajojen ulkopuolella on ammattitaitoa, jota Suomesta ei välttämättä löydy. Avarakatseinen edelläkävijäyritys voi hyödyntää sitä. Niin työntekijöiden kuin työnantajien on kyettävä uudistumaan, koska työ muuttuu joka tapauksessa.

Marika Mertala

Employer Branding and Recruiting Lead

Sofigate