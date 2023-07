Euroopan parlamentti muodostaa pian lopullisen kantansa ennallistamisasetukseen, sillä täysistuntoäänestys on edessä ensi viikolla. Parlamentti on neuvotteluiden aikana hajaantunut kahtia, kun karrikoidusti oikea laita pyrkii kaatamaan esityksen ja viher-vasen laita pelastamaan sen. Oma tavoitteeni täysistuntoäänestyksessä on esityksen kaataminen. Eurooppalaisia keskiryhmiä edustava Renew Europe -ryhmä, johon suomalaisista kuuluvat keskustan ja RKP:n mepit, on ratkaisijan asemassa.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta siihen tarvitaan toimiva lainsäädäntö, joka huomioi kansalliset lähtökohdat, mahdollistaa jäsenmaille sopivimpien keinojen valitsemisen eikä vaaranna omaisuudensuojaa. Tätä ei nykyisestä esityksestä löydy, ja siksi se on palautettava komissiolle järkevämpään valmisteluun.

Kaikkea ei kuitenkaan voi laskea yhden kortin varaan ja uskoa sokeasti, että esitys kaatuu. Renew-ryhmä jätti ennallistamiseen muutosehdotuksia, jotka vievät asetusta parempaan suuntaan. Joitain kriittisiä näkökantoja jäi kuitenkin edelleen huomioimatta, koska maatalousvaliokunnan viljelijöitä ja metsänomistajia puoltavia kirjauksia ei ryhmän muutosesityksiin sisältynyt. Siksi valmistelin joukon painavia muutosehdotuksia, joissa kriittisimmät kohdat on korjattu. Sain niille tukea paitsi omasta ryhmästäni, myös parlamentin muista ryhmistä.

Ennallistamisen kaatamista rummuttanut EPP-ryhmä näyttää pelaavan kaatumisen varaan. Kysymys kuuluu; jos esitys ei kaadukaan, ovatko he valmiita tukemaan viljelijöitä ja metsänomistajia tukevia muutosehdotuksiamme ja äänestämään niiden puolesta täysistunnossa? Suomalaisia viljelijöitä ja metsänomistajia ei saa jättää heitteille, työ on tehtävä loppuun asti!

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen

Keskusta/Renew Europe