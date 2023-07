Hallitusohjelman kirjaus ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta nosti monella tunteet pintaan ja syystä. Minusta 2020-luvun työelämän pitäisi rakentua luottamukselle, ei kontrolleille.

Perinteisesti organisaatioissa on saatettu luoda toimintamalleja, sääntöjä ja prosesseja, joilla pyritään estämään väärinkäytökset. Lienee kuitenkin kirjoittamaton totuus, että aina muutama prosentti työntekijöistä käyttää luottamusta väärin ja kiertää sääntöjä, löytää ne porsaanreiät. Ihminen on fiksu. Tämä taas on johtanut päätöksiin lisätä kontrollia. Uskon, että usein kyse ei ole edes kokemus väärinkäytöistä, vaan pelkkä tunne, että joku voisi käyttää ”systeemiä” väärin. Näin ollen säännöt luodaan marginaalisen vähemmistön mukaan, jolloin suuri enemmistö kärsii.

Jos aiotaan saavuttaa jotain keskinkertaista parempaa ja luoda hyviä työpaikkoja, luottamuksen on oltava aitoa. Se on kaiken perusta, eikä mikään päälle liimattu muovinen näennäisluottamus kanna kovin pitkälle. Olisiko siis parempi vain hyväksyä se tosiseikka, että aina joku käyttää luottamusta väärin, jolloin järkevämpää olisi keskittyä rakentamaan luottamuksen ilmapiiriä. Pitääkö muutaman prosentin hölmöilystä ”rankaista” kaikkia muita?

Tottakai työpaikalla pitää olla sääntöjä ja rajoja, mutta emme tarvitse lisää turhaa kontrollia. Tarvitsemme parempaa johtamista, jossa puututaan ei toivottuun käytökseen tiukasti ja tasapuolisesti, mutta muuten annetaan aikuisten ihmisten itse olla oman työelämänsä ohjaksissa. Tämä taas tarkoittaa, että organisaatiossa on oltava yhteinen näkemys millaista on se ”parempi ” johtaminen, ja sen jälkeen edetä systemaattisesti kohti tuota johtamisen tapaa. Emme voi työnantajina ulkoistaa vastuutamme työpaikan kehittämisestä kenellekään muulle.

Tomi Kielo

henkilöstöjohtaja

Turku