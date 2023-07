Olen surukseni huomannut miten huonoa on perussuomalaisten historian tietämys. Jos vielä esimerkiksi muistettaisiin sodassa suomalaisten SS-joukkojen tekemisiä, vaikkapa Ukrainan alueella. SS-joukot eivät olleet varsinainen hyökkäysarmeija, vaan se kulki Saksan Wehrmacht -sotavoimien perässä, ja oli virallisesti niin sanottu puhdistus joukko-osasto, jonka tehtävä oli surmata esimerkiksi juutalaisväestö, jotka olivat eri kylien ja kaupunkien asukkaita, sekä huolehtia myös keskitysleirien muodostamisesta että niiden toiminnasta tuhoamisleireinä.

On ollut masentavaa katsoa Discovery History -kanavalta autenttisia saksalaisten tekemiä ja tallentamia sotakuvauksia heidän itsensä tekemistä kauheuksista toisen maailmansodan aikana. Viasat Historyn kautta tulee myös melkein päivittäin dokumenttilähetyksiä, jotka on kuvattu saksalaisella tarkkuudella ja yksityiskohtiin menevillä asioilla. Kaikki mahdolliset kauheudet on taltioitu ja siellä osalliset saksalaiset SS-joukot hymyssä suin toteuttavat asiaansa. Kun näitä on tullut katseltua monia tunteja, ei voi kun ihmetellä, miksei meille ole kerrottu oikein milloinkaan missä kaikessa mekin olemme olleet mukana, jos ei suoraan niin ainakin välillisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olen myös lomamatkoillani vieraillut useilla keskitysleireillä niin Puolassa kuin Saksassa.

Itse perussuomalaisena en halua olla mukana esimerkiksi SS-perinneyhdistyksen rahoittamisessa yhdenkään sentin edestä. Niillekin rahoille löytyy varmaan parempaa käyttöä. SS-Suomen sotilaiden joukko-osasto ei voi olla millään tasolla hyväksyttävää toimintaa, ei silloin eikä nyt tänäänkään. Uskomattomia taltiointeja on nähtävissä ainakin näillä tietyillä TV-kanavilla.

Jouko Laakso (ps)

valtuustoryhmän varajäsen (tuleva)

vanhusneuvoston varapj

Turku