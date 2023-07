Sairauksien seulonnalla tarkoitetaan terveisiin ihmisiin kohdistuvia tutkimuksia, jotta löydettäisiin jokin sairaus, sen esiaste tai riski sairastua siihen. Sairauden löytyminen ennen kuin se oireilee, parantaa yleensä hoidon tulosta ja siten ihmisen elämänlaatua ja pituutta.

Joulukuussa 2022 Euroopan unionin neuvosto julkaisi päivitetyt syöpäseulontasuositukset, joista merkittävimpiä ovat suositus rintasyövän mammografiaseulonnan alaikärajan laskeminen 50 vuodesta 45 vuoteen ja yläikärajan nostaminen 69 vuodesta 74 vuoteen. On näet osoitettu, että uudet ikärajat parantavat kohtuukustannuksin rintasyövän varhaista toteamista sekä rintasyöpään liittyvää sairastavuutta ja kuolleisuutta.

Suomessa noudatetaan pääosin edelleen entisiä ikärajoja Ahvenanmaata lukuun ottamatta, joka noudattaa uusia suosituksia. Rintasyöpäseulonta on lakisääteinen toimi, jonka toimeenpano kuuluu hyvinvointialueille. Periaatteessa on mahdollista, että maamme 21 hyvinvointialueesta osa noudattaa jatkossa tähänastisia ikärajoja, osa uusia. Varhassa on tehty aloite ottaa uudet mammografian ikäseulontarajat käyttöön.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valtakunnallisen, lakisääteisen seulontaohjelman mukaisesti hyvinvointialueen pitää järjestää rintasyöpäseulonnan lisäksi kohdunkaulan ja suolistosyövän seulonnat, sekä raskausajan ultraääni- ja kromosomiseulonnat. Nyt kun hyvinvointialueilla on kosolti hallinnollista työtä, on tärkeää, että seulonnat jatkuvat häiriöttä.

EU:n neuvosto kehottaa jäsenmaita myös pohtimaan, onko tarvetta laajentaa seulontoja eri jäsenmaissa. Onko esimerkiksi Suomen syytä harkita keuhkosyöpäseulontaa tai eturauhassyövän seulontaa ja onko aiheen muuttaa kohdunkaulasyöpäseulonnan ikärajoja, etenkin nyt, kun HPV-rokote on otettu käyttöön?

Syöpä- ja raskausajan seulontojen lisäksi on muitakin tehokkaaksi osoittautuneita seulontoja. Tämä koskee muun muassa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien ja kilpirauhasen vajaatoiminnan sekä raskaana olevien sukupuolitautien seulontoja. Monet seulonnat ovat itse asiassa osa terveystarkastuksia, kuten verensokerin ja kolesterolin määrittäminen työterveystarkastuksissa.

Tulevaisuudessa toimivia seulontatutkimuksia löydettäneen lisää ja houkutus niiden käyttöön ottamiseksi kasvaa. Uusista seulonnoista päätettäessä on tarkoin punnittava mitä väestön osaa seulotaan, seulonnan osuvuutta ja kustannushyötyä. Seulontoihin liittyy merkittäviä eettisiä kysymyksiä, kuten periytyvien sairauksien seulonta. Seulottavaan sairauteen on myös oltava tehokas hoito. Seulonnoista on päätettävä laajapohjaisesti. Hyvinvointialueen organisaatiorakenne tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Robert Paul

sisätautilääkäri

Varha-valtuutettu