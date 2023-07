Nyt olisi aikaa nostaa kissa pöydälle, kun puhutaan säästöistä. Meillä Suomen hallinnossa on niin paljon virkamiehiä, että tällä porukalla hoitaisi monimiljoonaisen kansan. Väitän, että kun joku virkamiehistä on vaikka viikon pois työstä tai paremminkin toimesta, tuskin sitä edes kukaan huomaa, mutta jos joku siivooja on viikon pois, niin kyllä se todella huomattaisiin.

Nyt pitäisi ottaa joku sellainen puolueeton konsultti, joka tutkisi, kuka mitäkin tekee ja tarvitaanko oikeasti jotain virkamiestä todella.

Tämä sote oli hyvä esimerkki siitä, miten jäsenkirjalla pääsi moni henkilö soten leipiin ja todella hyviin virkoihin. Kukaan ei edes ajatellut, että mistä niin monen henkilön palkkoihin riittää rahat. Sillä heidän palkkansa kun ei ole mitään pieniä. Kun ajattelee näitä virkanimityksiä, on niin jäsenkirjan avulla pääsee hyviin virkoihin ja jos jotain hyvää virkaa ei löydy, niin perustetaan sellainen.

Yleensä vaalikauden lopulla ministerit jakavat tutuilleen hyviä virkoja. Muodollisesti pätevä riittää, vaikka olisi hyviäkin ehdokkaita tarjolla.

Meidän veronmaksajien kantokyky ei enää kauaa kestä. Nyt jo pienet eläkkeensaajat ja pienipalkkaiset ovat suurissa vaikeuksissa. Suomen kansa on ihmeen kuuliaista eikä vastusta tälläistä touhua, aina vuosi vuodelta äänestetään samoja henkilöitä, vaikka he olisivat tyrineet kuinka pahasti aiemmin. Mutta sanotaan, että sitä saa mitä tilaa. Toivottavasti tämä uusi hallitus saa aikaan jotain muutoksia, vaikka kyllä epäilen vahvasti.

Pekka Aho (ps)

Paattinen