Uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattu lukuisia sosiaaliturvaetuuksiin liittyviä heikennyksiä. Jos leikkaukset toteutuvat, ne kohdistuisivat yhteiskunnan köyhimpiin ihmisiin, kuten pienituloisiin lapsiperheisiin. Tätä on kritisoitu epäreiluna politiikkana. Ongelma ei ole kuitenkaan vain eettinen, vaan myös oikeudellinen.

Leikkausten kohdistaminen niihin ihmisiin, jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa, voi olla vastoin Suomen ja hallituksen ihmisoikeusvelvoitteita. Ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi on toteutettava huolelliset perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit heti, kun lainvalmistelu käynnistyy.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon ovat ihmisoikeuksia, jotka on turvattu Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa. Suomi on saanut toistuvasti moitteita näiden sopimusten toimeenpanoa valvovilta elimiltä perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta. Mahdolliset indeksijäädytykset alentaisivat etuuksien ostovoimaa, kun samalla lääkekustannusten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nousu lisäisi monen pienituloisen ihmisen menoja entisestään.

Vain kolme viikkoa sitten YK:n lapsen oikeuksien komitea kehotti Suomea välttämään sellaisia sosiaaliturvan leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyysriskissä oleviin lapsiin. Suomalaislapsista noin 11 prosenttia elää jo nyt suhteellisessa köyhyydessä. Köyhyys rajoittaa lapsen oikeuksien toteutumista monella tavalla. Useat hallitusohjelman kirjauksista, kuten työttömyysturvan lapsikorotusten poisto ja asumistuen heikennys, vaikuttaisivat toteutuessaan juuri näiden pienituloisimmissa perheissä elävien lasten asemaan. Monien pientenkin heikennysten osuminen samoihin perheisiin aiheuttaisi suuren loven niiden jo ennestään heikkoon toimeentuloon.

Kuten lapsiasiavaltuutettu on todennut, kiristäisivät hallitusohjelmassa esitetyt leikkaukset esimerkiksi vuokralla asuvan, soviteltua päivärahaa saavan kahden lapsen yksinhuoltajan toimeentuloa huomattavasti. Alustavien laskelmien mukaan toimeentulo laskisi yhteensä 611 euroa, jos asumistuki pienenee 245 euroa kuukaudessa ja soviteltu päiväraha 366 euroa. Samalla verojen kevennys ja lapsilisän nosto lisäisivät käytettävissä olevia tuloja ainoastaan muutamalla kympillä.

Hallituksellaon velvoite toimeenpanna kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen perustuslakia. Huono taloustilanne tai valtion velkaantuminen eivät heikennä ihmisoikeussopimusten sitovuutta. Taloutta saa sopeuttaa, mutta ihmisoikeusvelvoitteet määrittävät leikkauspolitiikan reunaehdot: mistä ja miten voidaan leikata. Kaikkein tärkeintä on varmistaa, etteivät leikkaukset heikennä suhteettomasti niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat jo ennestään heikoimmassa asemassa.

Kullekin ihmisoikeudelle on kansainvälisesti määritelty vähimmäistaso, joka on taattava jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle. Siitä ei voi tinkiä edes talouskriisissä. Sosiaaliturvaoikeus edellyttää, että jokaiselle taataan toimeentulo, joka turvaa ihmisarvoisen elämän perusedellytykset. Tämän on toteuduttava kaikissa olosuhteissa – myös silloin, kun ihmisellä ei ole työ- tai toimintakykyä oman tilanteensa parantamiseen. Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan ihmisen selviytyminen silloin, kun mitään muita tuloja ei ole. Hallitusohjelman kirjaus toimeentulotuen epäämisestä tai alentamisesta ilman, että ihmisen palvelutarve arvioidaan, kuulostaakin jo perusoikeuksien vastaiselta.

Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät, että hallitus kunnioittaa, suojelee ja aktiivisesti edistää ihmisoikeuksia kaikilla politiikan osa-alueilla. On hallituksen velvollisuus huolehtia, että nämä velvoitteet tunnetaan jokaisessa ministeriössä, virastossa ja kuntien sosiaalitoimessa. Vaikuttaa ilmeiseltä, ettei hallitusohjelman kaikkia osioita ole vielä pohdittu ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Huolelliset perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit onkin toteutettava ministeriöissä heti, kun lainvalmistelu käynnistyy. Hankkeisiin, joiden arvioidaan heikentävän perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, ei ole syytä ryhtyä ollenkaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, mitkä ovat eri toimien yhteisvaikutukset eri ihmisten kohdalla. Näin hallitus voi varmistaa, ettei sen ohjelman toimeenpano johda ihmisoikeusloukkauksiin.

Anna Salmivaara

asiantuntija, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

Ihmisoikeusliitto

Kalle Tuunanen

asiantuntija, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

Ihmisoikeusliitto