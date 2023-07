Milloin Turun päättäjät heräävät Hannunniitussa olevan kaupungin bussipysäkin vaarallisuuteen? Hannunniitun grillikioskin ja omaishoitokeskuksen edessä oleva linja-autopysäkki on epäsopiva ja vaarallinen bussien käyttäjille. Moitteensa saavat myös Fölin kuljettajat, jotka ajavat pysäkille ajattelematta matkustajien turvallista poistumista bussista.

Tiedossani on useampia pysäkillä tapahtuneita linja-autosta poistumiseen liittyneitä vaaratilanteita. Ystäväni laskeutui ajotielle ja horjahti, kun bussin ovet alkoivat nopeasti sulkeutua. Oli sekunneista kiinni, ettei hän jäänyt linja-auton takapyörän alle.

Linja-autopysäkin kohdalla Vanha-Hämeentie nousee pienenä mäkenä ylöspäin. Jalkakäytävä on hyvin matala. Samalla kun tie kaartuu loivasti, jää pysäkin ja jalkakäytävän reunakiven väliin useimmiten hyvin pitkä askelväli. Näin matkustaja ei aina pääse linja-autosta poistuessaan edes astumaan jalkakäytävälle, vaan bussista on astuttava ensin autotielle, josta on astuttava erikseen jalkakäytävälle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Matalapohjaisetkin linja-autot ovat yllättävän korkeita, jos askellus on tehtävä suoraan autotielle. Kuljettajat eivät myöskään hoksaa – tai halua – aina automaattisesti käyttää bussia madalluttavaa toimintoa. Näin laskeutuminen pois linja-autosta on vaivalloista ja vaarallistakin. Fölistä on ohjeistettu, että pysäkille on luvallista poistua etuovesta. Vastavirtaan bussissa kulkeminen ei ole aina helppoa, eikä kantamusten kanssa mukavintakaan. Liekö ohjeistus edes kaikkien tiedossa?

Voisiko pysäkkiä korottaa? Tällaisia korotuksia on paljon, esimerkiksi Tukholmassa linja-autopysäkeillä ja Helsingissä raitiovaunupysäkeillä. Korotus helpottaisi kaikenikäisten ja myös lastenvaunuja ja apuvälineitä käyttävien kulkemista. Hannunniitussa asuu monia ikäihmisiä ja alueella kulkee paljon pieniä lapsia. Varhan omaishoitokeskus on pysäkin välittömässä läheisyydessä. Fölin matkustajien turvallisuuden tulisi olla kaikkien prioriteetti. Olen jo aiemmin kirjoittanut asiasta Turun kaupunginvaltuustolle. Toivon, että otatte asian vakavasti, ennen kuin sattuu joku todella murheellinen tapaturma. Herätkää päättäjät ajoissa.

Pirkko Mäkinen

Turku