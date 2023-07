Kirjoitan tätä mielipidettä juhannuksen alla, kun odotettu sade täällä Huittisissa on vihdoin alkanut. Ruokaa tuottavan maanviljelijän toimeentuloa ruoditaan julkisuudessa pinnallisesti. ”Se on helppoa kuin heinänteko”, on todella virheellinen hokema.

Pikakaupungistuneet suomalaiset ovat häkellyttävän nopeasti hukanneet maaseutukäsityksen ja kotimaisen puhtaan ruuantuotannon merkityksen. Ollaan niin kaupunkilaisia, vaikka isoisä oli vielä maanviljelijä ja rakensi tuleville polville kesämökin Päijänteen rannalle.

Palaan tähän aatonaaton miljoonasateeseen. Viljelijän menestys riippuu myös kasvukauden ja oikeastaan koko vuoden säistä. Sateet, lämpö ja niiden taitava huomioon ottaminen ovat viljelijän keskeistä ammattitaitoa. Vaikka kasvukausien säät vaihtelevat Suomessa suuresti, viljelijän valppaus kevään kylvötilanteissa ja sadonkorjuun aikana ovat välttämättömiä.

Kylvön onnistuminen on erittäin tärkeää. Mieleen on jäänyt paimiolaisen opiskelukaverin tarina, miten tarkkaa on kylvöhetken määräytyminen aitosavirinteillä. Seppo totesi, että kylvö on tehtävä kevätviljoilla kahden tunnin aikana. Jos menet aitosavelle kylvämään liian aikaisin aamupäivällä, kun h-hetki olisi iltapäivällä, kylvö epäonnistuu. Myöhästynyt kylvö tarkoittaa sitä, että muokkauskerros kuivuu liikaa ja kasvusto jää harvaksi. Erityisesti viljelijän kokemusperäinen ammattitaito ratkaisee sadon onnistumisen. Paimiossa ja Kauhavalla eivät päde välttämättä samat kokemusopit. Osaaminen on myös paikallista.

Paimion karrikoitu esimerkki kuvaa viljelijän työn tiivistä yhteyttä luontoon. Vielä on todettava, että silloin, kun Seppo onnistui isänsä opeilla nuorukaisenakin kylvöajan valinnassa, Paimionjoen aitosavirinteiltä puitiin ennätyssadot Suomen mittakaavassa. Tämä viljelijän ammattitaito korostuu myös kotieläintuotannossa, vaikka tuotanto tehdään sisätiloissa. Peltojen satelliittiavusteiset työkoneet, kasvualustan ja sadon analysointitutkimukset ja erityisen tarkoiksi kehittyneet sääennusteet ovat viljelijän arkipäivää. Niidenkin onnistunut käyttö edellyttävää kuitenkin aina oikeiden ratkaisuiden tekemistä.

Tätä ammattitaitoa ei mitenkään huomioida valtakunnallisten poliitikkojen keskuudessa. Vieläkin puistattaa ex-kansanedustaja Emma Karin esitelmä eräässä Ylen vaalipaneelissa. Hän opetti siinä ”tyhmiä maajusseja” siitä, miten turvepeltoa viljellään. Viestintäpaneelin kirjoittama sisältö oli irvokasta ja viljelijäperheen ammattitaitoa pilkkaavaa. Uskon, että nyt aloittaneella Petteri Orpon hallituksella ei ole edeltäjänsä ideologisia taistolais- oppeja käytössään ja viljelijäperheiden arvostus palaa.

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen