Pienituloisten lapsiperheiden taloudessa joudutaan usein kamppailemaan tulojen riittävyyden kanssa. Taloudellisia puskureita ei ole mahdollista säästää, vaikka ne olisivat tarpeen. Välttämättömät menot, kuten asuminen, syöminen ja liikkuminen vievät suurimman osan käytettävissä olevista tuloista. Kiihtynyt inflaatio on osunut ankarimmin lapsiperheiden suurimpiin menoeriin, mikä on vaikeuttanut perheiden tilannetta entisestään. Koska talouden liikkumavara on ollut ennenkin vähäistä, ei kohonneita menoja ole pystytty korjaamaan säästöillä.

Mieli ry:n keväällä 2023 julkaisema selvitys osoitti, että talousongelmilla on vaikutuksia lapsiperheiden arkeen, mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Talousongelmat voivat heikentää koko perheen hyvinvointia, terveyttä ja toimintamahdollisuuksia. Yllättävät muutokset, kuten ero, työttömyys tai sairastuminen saattavat syöstä perheen talousongelmiin. Myös omien menojen ja tulojen hahmottaminen voi olla haastavaa, mikäli taloudenhallintaan ei ole saatu neuvoa ja kulutuskäyttäytyminen on hallitsematonta.

Suhde rahaan muodostuukin pitkälti lapsuuden kodin mallien mukaisesti. Lisäksi tiedetään, että lapsuudessa koettu köyhyys ja vanhempien pitkäaikaiset talousongelmat voivat periytyä. Täten on erityisen tärkeää, että lapsiperheiden talousongelmia ehkäistään ennalta ja kannustetaan vanhempia puhumaan lapsille rahasta ja opastamaan heitä taloustaidoissa.

Suomen talousosaamisen strategian mukaan aikuisväestön talousosaamista on parannettava. Kouluissa talousopetus on varsin esimerkillisesti järjestetty, mutta aikuiset joutuvat itse huolehtimaan taloustaitojensa päivittämisestä. Aikuisväestön talousosaamisen kehittämisessä olisi tunnistettava tilanteita, joissa talousasioita on luontevaa ottaa esille. Esimerkiksi perheet, jotka saavat ensimmäisen lapsensa, joutuvat tilanteeseen, jossa tulot laskevat samaan aikaan kun menot kasvavat.

Lapsiperheiden palveluissa talousasioiden systemaattinen puheeksi ottaminen mahdollistaisi varhaisemman tuen. Lisäksi se ehkäisisi mahdollisten talousongelmien pitkittymistä ja syvenemistä. Myös työpaikoilla tapahtuvasta talousneuvonnasta on hyviä kokemuksia niin Suomessa kuin muissakin maissa.

Tukea taloudenhallintaan on kuitenkin haastava löytää tai saada. Aikuisväestön talousopetusta tekevien tahojen tulisikin tiedottaa nykyistä enemmän toiminnastaan ja tunnistaa viestintätavat, joilla aikuisia tavoitetaan. Arjen talousasioihin tarvitaan konkreettista opastusta ja tukea.

Moniammatillisella yhteistyöllä voitaisiin koota yhteen tietopaketteja suomi.fi -sivustolle, josta jo nyt löytyy tietoa erilaisiin elämäntapahtumiin. Rahankäyttö on nykyään pitkälti virtuaalista, joten olisi hyödyllistä tarjota samaan ympäristöön työkaluja, joilla omat tulot ja menot saadaan näkyviksi. Koko perheen tukemisella sekä selkeällä ja ripeällä palveluihin ohjaamisella voidaan katkaista velkaantumisen ylisukupolvisia ketjuja.

Anu Raijas

Talousosaamisen neuvonantaja

Suomen Pankki

Janette Vesterinen

Projektipäällikkö

YLVA – Ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tuki –hanke

Mieli Suomen Mielenterveys ry