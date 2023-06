Petteri Orpon oikeistohallituksen ohjelmassa on päätetty helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista niin, että alle vuoden pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa ei vaadita määräaikaisuuden perustetta, kuten nykyään edellytetään työsopimuslaissa.

Nykytilanteessa vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva työsopimus solmitaan, kun työtä on tarjolla pidemmäksi aikaa eikä määräaikaisuus ole perusteltua. Määräaikaisuus voidaan perustella esimerkiksi sillä, että työntekijä toimii toisen työntekijän sijaisena tai hän on omasta toivomuksestaan työssä vain ennalta sovitun ajanjakson. Aluehallintovirastot, ammattiliitot ja työpaikkojen luottamusmiehet estävät valvonnallaan tehokkaasti työnantajia solmimasta perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia.

Tiedossa on, että määräaikainen työsuhde vaikeuttaa työntekijän elämää monin tavoin. Pankista ei välttämättä saa asuntolainaa vakituisen työn puuttuessa ja perhe-elämää on hankala suunnitella, kun tulevaisuus on epävarma. Hallituksen suunnitteleman muutoksen myötä määräaikaisuudesta on vaarassa tulla tavanomainen työsuhde ja vakituiset työpaikat katoavat tai ainakin vähenevät. Työpaikan vaihto vaikeutuu, kun vielä vakituisessa työsuhteessa olevat eivät uskalla vaihtaa määräaikaiseen työhön.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Monet työntekijät ovat jo nyt tahtomattaan osa-aikaisia, määräaikaisia, nollatuntisopimuksilla, tarvittaessa töihin kutsuttavia tai kevytyrittäjiä. Tätä epätyypillisissä työsuhteissa vastentahtoisesti olevien työntekijöiden joukkoa ei pidä missään tapauksessa lainsäädäntöä muuttamalla kasvattaa. Määräaikaisten työsopimusten solmiminen ilman perusteita pitää jatkossakin estää lailla. Myös muut hallitusohjelmassa esitetyt huononnukset työntekijöiden oikeuksiin tulee estää.

Pankista ei välttämättä saa asuntolainaa vakituisen työn puuttuessa ja perhe-elämää on hankala suunnitella, kun tulevaisuus on epävarma.

Kristiina Linna

Alue- ja järjestöasiantuntija

SAK, Turku