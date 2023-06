Uunituore hallitusohjelma esittää massiivisia leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen arkeen. Hyvätuloisia nämä heikennykset ja leikkaukset eivät koske. Hitusen halvempi bensa ja olut eivät paljoa lämmitä, kun perustarpeisiinkaan ei tule pienituloisilla ja köyhillä rahat riittämään. Toimivat lähinnä sirkushuveina näitä etuja ajaville. Työn tekemiseen ollaan tekemässä ideologisia heikennyksiä, joita ei ole loppuun asti mietitty. Uusliberaali, neoklassinen, talouskuriajattelu korvaa faktat. Ideologia on kuin rakas lapsi, jolla on monta nimeä. Tässä muutamia huomioita.

Ensin ajatellaan harhaisesti, että töihin vaan mennään ja sitten työttömyys on ratkaistu ja vastattu työvoimapulaan. Yksinkertaistavaa ja lapsellista. Työnhakija voi vain hakea työtä. Hän ei päätä sen saamisesta. Orjatyön teettäminen on Suomessa kiellettyä ellei sitten hallituksen tavoitteena ole ILO:sta irtaantuminen.

Toiseksi työttöminä on Suomessa erityisen paljon työkyvyttömiä. Tämän on jopa OECD raporteissaan todennut, mutta tämäkin tieto ei saavuttanut Säätytaloa tänä keväänä. Mistä tämä sitten johtuu? Kelasta.

Kelan maailmassa diagnoosi määrittää etuuden saannin, eikä todellinen toimintakyky. Tähänkin olisi ratkaisu. Nimittäin Kelan siirtyminen ICF:n käyttöön. Se tarkoittaa International Classification of Functioning, jolloin toimintakyky määrittelee edun saamisen. Se olisi kansantaloudellisesti kannattavaa. Työkyvyttömien roikottaminen työttöminä on vain kallista, tyhmää ja julmaa.

Kolmanneksi ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi syrjii pitkäaikaissairaita. Huonot päivät kuuluvat asiaan. Aidosti inklusiivinen työelämä tukee ja ottaa mukaan.

Neljänneksi pienituloisten asumistuen leikkaus ei johda muuhun kuin asunnottomuuden lisääntymiseen. Se ei luo kokoaikatyötä. Siitäkin päättää työnantaja. Viidenneksi on tärkeää saada maahanmuuttajia rakentamaan yhteistä Suomea. Se on mahdoton tehtävä, jos heistä joku menettää työnsä, eikä kolmessa kuukaudessa työllisty uuteen ja joutuu jättämään Suomen. Elämän rakentaminen on pitkäaikainen projekti. Se edellyttää mukaan ottamista.

On hämmästyttävää, miten heikoilla tiedoilla hallitusohjelmaa on rakennettu tunteen ja ideologian palolla ennakkoluuloista tinkimättä. Hallitusohjelmalla ei ole mitään tekemistä vahvuuden tai välittämisen kanssa. Minun Suomeni välittää kaikista ihmisistään.

Maarit Snellman

Kaarina