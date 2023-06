Terveydenhuolto on suurissa ongelmissa. Hyvinvointialueet valittavat käytettävissä olevien voimavarojen puutetta ja vaativat lisää rahoitusta. Hoitajia ja lääkäreitä halutaan lisää ja niiden aktiivinen rekrytointi kolmansista maista on joidenkin mielestä aloitettava välittömästi. Päättäjät ovat esittäneet ratkaisuna ainoastaan voimavarojen ja työvoiman lisäämistä ilman minkäänlaista analyysiä ongelman todellisuudesta. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti auta tilannetta, vaan voi jopa pahentaa sitä.

Emeritusprofessorit Olli-Pekka Ryynänen ja Erkki Vauramo kirjoittivat aiheesta julkaisun “Hyvinvointialueiden seuraava askel”. He nostavat julkaisussaan esiin sen tosiseikan, että hoitohenkilökuntaa Suomessa on varsin paljon. Verrattaessa lukua muihin OECD-maihin tuhatta asukasta kohti Suomi on vertailussa kärkisijoilla jättäen taakseen muun muassa Yhdysvallat, Ruotsin ja Itävallan. Erityisen suuret hoitajamäärät meillä on Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Suuresta hoitajien määrästä huolimatta määrät koetaan riittämättömiksi ja työntekijöitä vaaditaan lisää. Ryynänen ja Vauramo esittävätkin julkaisussaan, että jos maailman huippua oleva hoitajamäärä ei riitä, niin onko vika todella hoitajien puutteessa, vai jossakin ihan muualla.

Lukemisen arvoinen julkaisu toivottavasti tavoittaa myös poliitikot, sillä 25.5.2023 Annonsbladetin julkaisema artikkeli “Kemiönsaaren terveysvastaanotto murroksessa” osoittaa hyvin sen miten huonolta tietopohjalta osa päättäjistä on päätöksiä hyvinvointialueilla tekemässä. Artikkelissa esitetty olemassa olevien lääkäripaikkojen vähentäminen ei ole ammattikunnan etujen mukaista, eikä myöskään hyvin toimivan terveyskeskuksen tae.

Poliittisessa päätöksenteossa ollaan sivuuttamassa riittävä yksikkökoko, jossa neljä lääkäriä on ehdoton minimi. Muita tärkeitä tekijöitä perusterveyden palvelurakenteen onnistumiseksi on seniorituen ja riittävän sisäisen koulutuksen lisäksi, kannustava palkkausjärjestelmä, sekä syrjäseuduille tulevan nuoren lääkärin elämäntilanteen tukeminen asunnon ja puolison työn osalta.

Satu Söderström

Kemiönsaaren kunnanvaltuutettu (ps)