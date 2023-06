Kysyttäessä ihmisten asumistoiveista 21 prosenttia toivoo kerrostaloon, 15 prosenttia rivitaloon ja loput 64 prosenttia omakoti- tai paritaloon. Viime vuonna Turkuun valmistuneista asunnoista 93 prosenttia oli kerrostaloasuntoja.

Pientaloja Turkuun on valmistunut viime vuosina samaan tahtiin kuin naapurikuntiimme, vaikka asukaspohjamme ja siten tarpeemme on huikeasti suurempi. Emme vastaa kysyntään riittävän hyvin. Tilanne on harmillinen asukkaille, joiden palveleminen tältä osin epäonnistuu. Kaupungin näkökulmasta tarjonnan puute ohjaa väestöjakaumaa epäterveeseen suuntaan karkottaessaan työikäisiä kuntarajojen tuolle puolen.

Isoon kaupunkiin luonnollisesti rakentuu enemmän kerrostaloja. On myös ymmärrettävä, että kaupunkikehityksen tarvitsema rahoitus ja asuntotuotanto edellyttävät kerrostalojen rakentamista. Mutta liian yksipuolinen kerrostalotuotanto luo helposti ikäviä asuinalueita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tarvitsemme monimuotoisuutta luomaan viihtyisyyttä. Mitä monipuolisempia asumisvaihtoehtoja kaupunki tarjoaa, sitä paremmin voimme myös houkutella uusia ihmisiä ja sitä paremmin muuttohalukkaat löytävät uuden kotinsa Turusta. Parhaimmillaan erilaisia asumismuotoja löytyy samalta alueelta.

Turun pitkulainen kuntamuoto on ongelmallinen yrittäessämme löytää luontevasti pientalotontteja. Tarvitaan enemmän tahtoa, ja päämäärätietoista yhteistyötä tulisi tehdä yksityisten maanomistajien kanssa. Kumppanuuskaavoitusta pitää ehdottomasti hyödyntää. Vanhojen suurehkojen tonttien lohkomisen pitää olla tehtävissä helposti ja nopeasti.

Palveluverkkosuunnittelu kulkee kaavoituksen kanssa käsi kädessä. Pientaloasukkaat ovat pääosin lapsiperheitä, joten päiväkoti, leikkipuisto, alakoulu ja lähiliikuntapaikat tarvitaan lähelle sekä houkuttelemaan että palvelemaan. Jo nyt nämä palvelut ovat Turussa pääsääntöisesti lähellä. Turku on erittäin houkutteleva muuttokohde, mutta kykymme tarjota tontteja lapsiperheille ontuu.

On tärkeää, että ylipäänsä koko Turun seutu on houkutteleva asuinpaikka työikäisille ja asuntotarjonta mahdollisimman monipuolista.

Ilman tahtotilaa sekä kokonaisvaltaista ja tietoon perustuvaa suunnittelua, pientalokaavoitus on sattumanvaraista ja jää jatkossakin asetetuista tavoitteista. Muuallakin kuin saarilla olisi tilaa ja mahdollisuuksia. Myös Pohjois-Turku on luonteva pientaloasumisen alue. Alueen palveluiden parantamisen kannaltakin on tärkeää, että asukaspohja laajenee. Mutta marjatkin on poimittava maasta eli tonttien jakaminen sekä yksittäisten täydennysrakentamiskohteiden kaavoitus on tehtävä jouheaksi.

Kaarina sai vastikään palkinnon myönteisestä suhtautumisestaan pientalotuotantoon. Naantalissa ja Liedossa kaavoitetaan runsaasti pientalotontteja ja on hienoa, että seutukunta kykenee niitä kysyntää vastaavasti tarjoamaan. Turun ei tule kadehtia naapureidemme toimia asiassa, sillä ne palvelevat seutukunnan yhteistä hyvinvointia. Mutta typerää on ollut jättää oma pientalotarjontamme retuperälle ja vielä typerämpää olisi olla oppimatta menneestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On tärkeää, että ylipäänsä koko Turun seutu on houkutteleva asuinpaikka työikäisille ja asuntotarjonta mahdollisimman monipuolista. Ihmisten mieltymykset asumisesta ylipäänsä vaihtelevat – toiset priorisoivat tilaa ja luonnonrauhaa ja toiset lyhyitä välimatkoja. Eri elämänvaiheissa asumistarpeet ja mieltymykset vaihtelevat. Siksi monipuolisuus on tärkeää.

Sini Ruohonen

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Heikki Pälve

kaupunginvaltuutettu (kok.)