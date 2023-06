Yhteiskunnassa tapahtuu suuria muutoksia. Esimerkiksi maksaminen on hyvin erilaista kuin aiempina vuosikymmeninä. Koronaviruspandemian aikana yhä useammat alkoivat maksaa paitsi laskunsa myös suurimman osan ostoksistaan sähköisesti – kaikkialla Euroopassa.

Tähän saakka julkinen sektori on laskenut liikkeeseen seteleitä ja kolikoita, jotta kaikilla on käytössään toimiva maksuväline, josta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Nyt keskuspankit eri puolilla maailmaa kaavailevat käteisrahan rinnalle sähköistä taikka digitaalista rahaa, joka sekin hyväksyttäisiin kaikkialla.

Käteisraha ei menetä merkitystään. On helppoa siirtää rahaa kädestä käteen, ja myös joissain liikkeissä toivotaan edelleen, että pienet summat maksettaisiin seteleillä ja kolikoilla. Suurin osa eurooppalaisista ei halua luopua mahdollisuudesta maksaa käteisrahalla, joten Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) varmistavat jatkossakin, että käteistä on saatavilla ja että se myös hyväksytään maksuvälineenä koko euroalueella.

Setelien ja kolikoiden käyttö on kuitenkin vähentynyt eri puolilla maailmaa ja myös Euroopassa. Eurosta olisi nyt mielekästä laskea liikkeeseen sähköinen versio.

Jokainen voisi päättää itse, käyttääkö maksamiseen seteleitä vai sähköisiä euroja. Molemmat olisivat helposti ja mutkattomasti kaikkien käytettävissä. Sähköinen maksaminen onnistuisi samalla tavalla kaikissa euroalueen maissa.

Kuluttajien kannalta digitaalinen euro olisi kätevä ratkaisu. Maksaminen olisi helppoa, eikä siitä aiheutuisi lisäkustannuksia missään päin euroaluetta. Digitaalisia euroja voisi kuljettaa mukana puhelinsovelluksessa ja siirtää toisille, eikä maksamiseen edes tarvittaisi verkkoyhteyttä.

Yksityisyydensuojaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. EKP ei saisi käyttöönsä tietoja sen paremmin maksajista kuin maksutottumuksistakaan. Kun maksut voi hoitaa ilman verkkoyhteyttä, tiedot on helpompi salata luotettavasti. Nykyisillä sähköisillä maksutavoilla se ei vielä onnistu täysin.

Digitaalisen euron myötä kaupoille aiheutuisi vähemmän kustannuksia, sillä maksupalveluntarjoajia olisi runsaasti. Tätä nykyä pieniä sähköisiä maksuja välittää Euroopassa lähinnä joukko monikansallisia suuryrityksiä. Myös kuluttajat hyötyisivät kilpailun lisääntymisestä, sillä eri maksutapoihin liittyvät kustannukset vaikuttavat yleensä tuotteiden hinnoitteluun.

Maksupalveluntarjoajatkin hyötyisivät. Uusien maksu- ja finanssipalvelujen kehittäminen olisi entistä kannattavampaa, sillä digitaalisen euron ansiosta niitä pystyttäisiin tarjoamaan vaivatta ympäri Eurooppaa. Eurooppalaisten yritysten olisi helpompi kilpailla monikansallisten teknologiayritysten kanssa asiakkaista. Pankkijärjestelmän suojaamiseksi digitaalisia euroja voisi pitää hallussaan vain pieniä määriä, ja muuten rahat olisi tarkoitus säilyttää pankkitilillä. Olisi kuitenkin mahdollista yhdistää pankkitilinsä sovellukseen, jossa digitaalisia euroja pidettäisiin, jolloin suuretkin maksut onnistuisivat ongelmitta.

Euroopan unioni pyritään saamaan strategisesti riippumattomaksi ulkopuolisista palveluntarjoajista. Euro on tällä hetkellä maailman toiseksi merkittävin valuutta (Yhdysvaltain dollarin jälkeen), ja Euroopassa on maailman suurimmat sisämarkkinat. Jos EU:ssa ei pysyttäisi teknisen kehityksen tasalla, maksuissa voitaisiin päätyä käyttämään yhä enemmän muun maailman keskuspankkien liikkeeseen laskemia sähköisiä rahoja tai jopa yksityisen sektorin kryptovaroja. Oma yhteinen raha on tärkeä, sillä se vakauttaa rahoitustoimintaa Euroopassa.

Maailmanpoliittiset jännitteet ovat taas lisääntyneet, ja on tärkeää pystyä puolustamaan maanosamme järjestelmiä ulkopuolisilta häiriöiltä. Maksujärjestelmämme olisi turvallisempi, jos digitaalisen euron taustalla olisi vankka yleiseurooppalainen infrastruktuuri, joka suojattaisiin erilaisten hyökkäysten ja sähkökatkosten varalta.

Digitaalisen euron kehittäminen on vasta alkumetreillä. Nyt Euroopan komissio on kuitenkin julkaissut lainsäädäntöehdotuksen, jonka pohjalta työ voi edetä. EKP:ssä on selvitetty, mitä kaikkea suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ja miten sähköinen euro voitaisiin saada käyttöön kaikkialla. Syksyllä päätetään, ryhdytäänkö varsinaista kehitystyötä ja testausta valmistelemaan.

Eurosetelit ja -kolikot ovat keskuspankkirahaa ja siten vakaan maksujärjestelmän kulmakivi, sillä kun liikkeeseenlaskijana toimii julkinen sektori, rahan arvoon voi luottaa. Yhteinen raha on tärkeä paitsi rahaliiton myös finanssijärjestelmän kannalta. Euro olisi keskuspankkirahaa myös sähköisenä – ja palvelisi edelleen tarkoitustaan. Digitaalisen euron avulla voimme varmistaa, että yhteinen raha säilyttää asemansa myös tulevaisuudessa.

Fabio Panetta

johtokunnan jäsen

EKP

Valdis Dombrovskis

johtava varapuheenjohtaja

Euroopan komissio