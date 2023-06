Varsinais-Suomessa on viisi seutukuntaa. Maakuntakeskus Turun lisäksi seutukaupunkeja ovat Salo, Loimaa, Uusikaupunki, Parainen ja Laitila. Myös Paimio ja Somero ovat seutukaupunkityössä mukana. Erityisesti nyt uusiutuva energia ja moderni teknologiateollisuus voivat olla maakunnan seutukaupungeissa ja seuduilla voimakas ja kilpailukykyinen kasvuala. Keskittymiseen johtavaa muuttoliikettä ei ole muutoinkaan enää syytä pitää luonnonlakina. Kysymys ei ole vain pandemiasta, etätyöstä tai digitalisaatiosta.

Arvot ovat muuttumassa. Asuntomarkkinoilla haetaan tilavampia asuntoja, joissa on piha. Suurempien kaupunkien vetovoimatutkimuksessa Helsinki jäi hännille, ja muutenkin suurten kaupunkien ihmis- ja ympäristöystävällisyyttä kyseenalaistetaan. Nyt avautuu uusia mahdollisuuksia pienemmille kaupungeille ja maaseutukunnille. Niiden kannattaisi määrätietoisesti lisätä houkuttelevuuttaan asuinpaikkoina. Digitalisaatio irrottaa työn paikasta, ja sote-uudistus vapauttaa kuntien resursseja kehitystyöhön.

Kakkosasuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi tulee suosia. Tätä rajoittavat kaavamääräykset ja esteet tulee poistaa. Laadukas lisärakentaminen on sallittava, eikä haja-asutusalueille rakentamista pidä kahlehtia. Omistusasunnoissa asuvat pääkaupunkiseudun eläkeläiset voivat nyt vaurastua, jos he myyvät kotinsa ja ostavat tilalle halvemman ja paremman pienemmältä paikkakunnalta. Pienemmissä kaupungeissa ja maaseudun taajamissa on hyväkuntoisia taloja ja asuntoja.

Seutukaupunkien ja pienten kuntien kannattaisi asumisen ohella edistää voimakkaasti yrittäjyyttä. Kehitys on entistä enemmän yritysvetoista. Seutukaupungit ovat vahvoja teollisuus- ja vientialueita. Niissäkin on pula nyt saajista. Työn jatkajien löytymistä helpotetaan yhdistämällä oppisopimuskoulutus ja yrityksen omaa koulutusta ja luomalla seuduille kampusyhteistyötä. Maakunnassa seutukaupunkien yritykset ovat ennakkoluulottomasti osallistuneet muun muassa lahjoitusprofessuurien lahjoitukseen Turun yliopistolle.

Kehitystyö edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä. Riippuvuutta autoilusta ei kannata ujostella, sillä autoilu muuttuu nopeasti vähäpäästöiseksi. Myös kevyen liikenteen verkostoa tulee kehittää. Monelle paikkakunnalle juna tunnissa on tärkeämpi kuin ohi porhaltava tunnin juna. Sisämaan yhteyksien merkitys on jäänyt Varsinais-Suomessa vaille riittävää huomiota. Kuntien ja kaupunkien kannattaa kohentaa ympäristöään. Pusikoiden luvatussa maassa maisemia voidaan avata, luonto ja kulttuuriperintö on syytä tuoda asukkaiden ja matkailijoiden nähtäville. Pienvesistöjen kunnostusta tulee jatkaa.

Suomikin voi menestyä vain, jos pääkaupunkiseudusta, maakuntakeskuksista, seutukaupungeista ja maaseutualueista luodaan vahva verkosto, johon voi osallistua ja joka osallistaa.

Kuntien johtajien on syytä päästää irti vanhoista luutumista. Hyvän johtamisen merkitys korostuu. Sekä luottamushenkilöiden että ammattijohtajien työssä tarvitaan hallinnoinnin sijaan kehittämisen taitoa. Kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi tarvitaan entistä enemmän riskien hallintaa ja kriisinkestävyyttä. Pienemmillä kaupungeilla ja maaseudulla on resilienssiä: kykyä hallita koronaviruskriisiä, torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen, sekä selviytyä kyberuhkatilanteista.

Tarvitaan suuri asennemuutos. Mediassa maallemuuttaja esitetään liian usein vaatimattomiin olosuhteisiin, liki luontaistalouteen, muuttavana ihmisenä. Muuttoon motivoivat kuitenkin usein parempi elämä ja asuminen, sekä houkuttelevat ammatilliset näkymät – mennään eteenpäin.

Olavi Ala-Nissilä

KTM

valtiopäiväneuvos