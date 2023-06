Turun Sanomat uutisoi 18.6. Varsinais-Suomen lähijunahankkeen skenaarioista. Turun kaupungin osalta kokonaiskustannus olisi noin 7 miljoonaa euroa ja koko viidentoista vuoden sitoutumisajalla vähän yli 100 miljoonaa euroa. Jos kustannuksia verrataan Turun raitiotien suunnitteluun ja Tampereen raitiotien ylläpitokustannuksiin, niin summa on pieni.

Lähijunaliikenteellä on ainakin kolmenlaisia vaikutuksia. Saavutettavuus elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat. Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.

Samaan aikaan olisi tärkeä saada Väyläviraston toimesta Raision ja Naantalin välinen rataosuus kunnostukseen, ja sähköistykseen sekä Uudenkaupungin radan ja tasoristeysten kunnostaminen mahdollistamaan junien isommat nopeudet. Syksystä alkaen uudet laivat tuovat lisää matkustajia Naantaliin. Olisi luontevaa, että yhtenä joukkoliikennemuotona olisi juna. Varsinais-Suomen rautatie- ja junaliikennekokonaisuuteen tulisi kuulua myös Turun lentoaseman rata osana lentoaseman kehittämistä.

Vanhojen Sm2-junien kunnostaminen vie noin kaksi vuotta, jonka jälkeen ”oikea” lähijunaliikenne on mahdollinen. Se on lyhyt aika verrattuna raitiotiehankkeen toteuttamiseen. Yhteistä tahtotilaa on maakunnan laajuisesti. Nyt pitää vain saada palaset kohdalleen ja hanke toteutukseen.

Marko Heimonen

Kaarina