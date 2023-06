Puolalanpuiston lähiasukkaat Sissi Silván ja Pertti Laine kertoivat yleisönosastokirjoituksessaan 17.6. "Miksi Turun kaupunki ei edelleenkään vastaa?" kaivanneensa Puolalanpuistoon bajamaja-käymälöitä ja pettyneensä kaupungin asiakaspalvelualttiuteen. Puistoon on tilattu bajamajat jo keväällä, mutta onnettomien sattumusten vuoksi niitä ei olla saatu paikalleen ajoissa. Käymälöiden toimittaja on luvannut, että juhannuksen jälkeen ne ovat paikoillaan ja käytössä. Käymäläasia saadaan siis vihdoin kuntoon.

Puiston varustelu on edennyt hitaasti hankintaan liittyneiden haasteiden vuoksi. On erittäin harmillista, jos tämä on näyttäytynyt välinpitämättömyytenä. Kuten kirjoittajat totesivat, palautepalvelu ei mahdollista interaktiivista vuorovaikutusta, koska se on tarkoitettu yksittäisiin palautteisiin ja vikailmoituksiin. Turun kaupungin kunnossapito saa vuosittain noin 12 000 palautetta, joista osa ohjataan sopimusurakoitsijoille vastattaviksi ja toimenpiteitä varten.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Puiston varusteluun liittyvät kysymykset ja niihin vastaaminen ovat kunnossapidon vastuulla. Pahoittelemme aiheuttamaamme mieliharmia sekä liian vähäistä Puolalanpuiston varusteisiin liittyvää viestintää. Bajamajat saadaan paikalleen loppukesäksi heti juhannuksen jälkeen. Jatkossa bajamajat tuodaan paikalle aina keväisin.

Rentouttavaa kesää ja nautitaan upeista puistoistamme.

MarjoJaakkola

Infrahallintapäällikkö

Turun kaupunki