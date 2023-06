Missä sinun silmäsi ovat vaeltaneet viimeisen vuorokauden aikana, oletko nähnyt kevään viimein väistyvän kesän tieltä? Missä aistisi ovat vaeltaneet, oletko kuullut linnun laulun tai tuulen huminan? Oletko kysynyt, kuinka läheisesi voi tai miten tuttavasi uusi koira on kotiutunut?

Useissa tutkimuksissa on todettu, että ihmisten ruutuaika on lisääntynyt valtavasti. Se vaikuttaa paitsi unen määrään ja laatuun, myös esimerkiksi silmien terveyteen.

Mielenterveyden pulmat ja diagnoosit ovat lisääntyneet, unen määrä taas vähentynyt. Ihmiset eivät ehdi ulkoilla, urheilla tai hoitaa sosiaalisia suhteitaan, sillä ajan vie ruutu. Lapset eivät hoida läksyjään tai opiskele kokeisiin. Liikaa muuta tekemistä.

Aikuinen voi itse valita tekemisensä, mutta nyt on aika puuttua lasten ruutuajan määrään. Nyt on aika herätä sille tosiasialle, että monet yläkouluikäiset koululaiset viettävät välituntinsa kännykkää tuijottaen.

On aika herätä siihen, että pikkuoppilaat tarttuvat kännykkään heti koulun portista päästyään ja jopa kävelevät kotiin kännykkää tuijottaen. Kännykkä tai pelit ovat seurana aivan liian monen nuoren elämässä aamusta iltaan. Surullista!

Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka kännykättömyys vaikuttaisi Suomessa koulujen työrauhaan ja parantaisiko se keskittymistä pyydettyihin asioihin.

Esimerkiksi Ranskassa laki kielsi puhelinten käytön koulupäivän aikana muutama vuosi sitten. Oppilaat käyttävät tauot muun muassa koulun kirjastossa tai jalkapallokentällä. Lapset ja nuoret ovat toistensa kanssa, he ovat läsnä. Ja ennen kaikkea, oppitunneilla on työrauha. Tällöin ei tarvitse vilkuilla puhelinta, eikä ottaa salaa kuvia toisista. Puhelimesta ei tarkisteta kelloa, eikä laiteta kaverille viestiä. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka kännykättömyys vaikuttaisi Suomessa koulujen työrauhaan ja parantaisiko se keskittymistä pyydettyihin asioihin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on aina luotettu hyvään koulutustaustaan. Oppimistulosten laskettua ja monenlaisten pulmien lisäännyttyä on arvot laitettava kohdilleen ja rehellisesti pohtia, mikä on muuttunut. Ihmiset on saatava ymmärtämään, että maailmalla pärjää, jos on monipuoliset taidot ja hyvät käytöstavat. Tik Tokista opittu taikatemppu voi olla hyödyllinen taito elämässä, mutta sen ehtii joskus myöhemminkin.

Iina Antinluoma

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry.

Lotta Merisaari-Aalto

Arvon Siskot ry.