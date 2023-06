Upea tavoite luoda Turun keskustasta entistäkin viihtyisämpi edistämällä jalankulkua ja kevyttä liikennettä uhkaa vesittyä, mikäli kävelyalueilla sallitaan yhä vaan esimerkiksi ruokalähettiautojen parveilu ja joukkopysäköinti.

Siksipä tässä innovaatioehdotus Turun kaupungille sekä ruokalähettifirmojen päättäville elimille.

Voisiko kaupunki ja lähettifirmat istua yhteiseen pöytään, ja luoda yhteishankintaan nojaavan suunnitelman autoriippuvuuden vähentämiseksi? Kaikille vapaaehtoisesti mukaan lähteville ja autonsa jättäville läheteille tulisi pientä korvausta vastaan mahdollisuus lainata laadukas, leveärenkainen ja istuttava sähköskootteri.

Ketterän kaupunkiliikkumisen mahdollistavan menopelin kulut jaettaisiin osin firmoille ja läheteille, osin kaupungille. Tämä olisi ihan kaikkien osapuolten etu, myös veronmaksajien.

Eihän voi olla oikeudenmukaista, että ruokalähettifirmojen menestys perustuu jatkossakin nykyisenkaltaiseen kummalliseen erioikeuteen rikkoa jatkuvasti ajokieltoja tai pysäköinti- ja liikennesääntöjä. Varsin usein pahimmat rikkeet tapahtuvat juuri niillä katuosuuksilla, joista juhlapuheissa piti tulla autovapaita keitaita.

Ennemmin tai myöhemmin autottomien keskustojen aika lyö läpi kaikkialla, kuten esimerkit Euroopasta jo osoittavat.

Lisäksi kuljettajalla saattaa olla vielä katse keikkapuhelimessa - kävelypainotteisillakin alueilla.

Korostan, että sympatiani ovat ruokalähettien puolella. Mainitsemani ongelmat eivät ole heidän syytään.

Työnkuva vapauksineen ja karuuksineen on koko yhteiskunnan yhdessä luoma. Tässä tapauksessa suuria voittoja takovien lähettifirmojen johdon on tunnettava suurin vastuu. Juuri nyt miljoonavoitot tulevat usein liikennesääntöjä rikkovan toiminnan tuloksena. Se on yksiselitteisesti väärin.

Myös lähettipalveluja käyttävien kaupunkilaisten on syytä pohtia, onko oman, aiemmin ehkä jalkaisin tapahtuneen kulutuskäyttäytymisen ulkoistaminen autoiluun nojaavalle palvelulle sittenkään tulevaisuutta.

Lähettiautojen korvautuminen yhtenäisen ulkoasun omaavilla sähköskoottereilla tekisi koko toiminnasta ekologisempaa ja vankistaisi Turun keskustan imagoa houkuttelevana kohtaamispaikkana. Myös lähettien työoloille tämä voisi olla oikein toteutettuna selkeä parannus.

Harri Carlson

filosofian maisteri

kirjastotyöläinen