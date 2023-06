Kauppakamarit ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä vasta julkistetun hallitusohjelman sisältöön. Näemme, että ohjelmalla voidaan merkittävästi vahvistaa Suomen kasvua ja kilpailukykyä sekä sitä kautta julkista taloutta.

Hyvinvointiyhteiskunta ja julkinen talous kun perustuvat yritystoiminnalla tuotettaviin vero-, maksu- ja tulovirtoihin. Kun yhteinen jaettava kasvaa, kasvaa samalla kaikkien hyvinvointi.

Parhaimmillaan Suomi nousee näillä toimilla kestävästi kilpailukykyiseksi erityisesti eurooppalaisten verrokkimaidemme rinnalle. Kilpailukykyinen Suomi houkuttelee niin kotimaisia kuin kansainvälisiä investointeja, jotka taas osaltaan generoivat uusia vero-, maksu- ja tulovirtoja kansantalouteen. Tämän positiivisen kierteen aikaan saamiseksi on käännettävä kaikki kivet.

Kilpailukykyä edistetään hallitusohjelmassa esimerkiksi TKI-panostuksilla, puhtaan sähkön tuotannon lisäämisellä, ilmastokädenjäljen parantamisella, investointien luvituksen sujuvoittamisella sekä datatalouden kasvuohjelmalla. Varsinais-Suomessa on vireillä useita kestävän kehityksen, vihreän siirtymän ja kiertotalouden hankkeita, joiden etenemistä näillä kirjauksilla edistetään.

Turun kauppakamarilla on muitakin syitä olla tyytyväinen hallitusohjelmaan. Kirjaukset tunnin junan etenemisestä sekä Saaristomeren suojelun edistämisestä ovat niin alueen elinkeinoelämän kuin kauppakamarinkin tavoitelistan kärjessä. On upeaa, että Varsinais-Suomessa yhdessä tehty työ kantaa nyt hedelmää.

Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, on osaavan työvoiman saaminen ja osaamisen lisääminen edelleen korkealla yritysten huolilistalla. Hallitusohjelmalla tavoitellaan 100000 lisätyöllistä, mikä on varsin tervetullut asia. Työllistämisen kynnystä madalletaan ja työn verotusta kevennetään erityisesti pieni- ja keskituloisilla.

Kansainvälisen työvoiman osalta ohjelmassa on sekä hyvää että huonoa. Varsinais-Suomessa on pitkään toivottu muun muassa englanninkielisten tutkintojen lisäämistä, mikä on ohjelmassa noteerattu. Maahanmuuttoa ei tällä ohjelmalla edistetä, mutta onneksi kansainvälisten osaajien houkutteluun on listattu hyviä toimia muun muassa tutkintojen tunnistamiseen, kielikoulutukseen ja osaajien kohdennettuun houkutteluun liittyen.

Hallitusohjelmaa tehtiin pitkään ja hartaasti, mikä kertoo osaltaan vaikeasta tilanteesta, jota nyt elämme. Tulevaisuus näyttää sumuiselta yrityksille – todennäköisesti hallitusneuvottelijoiden näkymä on ollut aivan samanlainen. Neljä vuotta on pitkä suunnittelujänne ja mitä tahansa voi tapahtua. Toivotaan, että tapahtuu kilpailukyvyn, tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvua. Se tarkoittaa parempaa ja onnellisempaa Suomea kaikille.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari