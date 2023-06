Kun lapsi tai nuori juo tavallista enemmän ja käy aiempaa useammin vessassa, harva vanhempi tulee kiinnittäneeksi asiaan huomiota, etenkään kesäkuumalla. Ja vaikka lapsi tai nuori samanaikaisesti laihtuisi ja olisi vetämätön, ei hänen vointinsa välttämättä herätä huolta.

Mutta viimeistään, kun jo kuivaksi oppinut taapero alkaa kastella uudelleen tai isompi lapsi käydä öisinkin vessassa, pitää vanhempien hälytyskellojen soida. Kyseessä voi olla kiireellistä sairaalahoitoa vaativa tyypin 1 diabetes.

Keväällä julkaistu suomalainen tutkimus osoitti, että entistäkin useamman lapsen tai nuoren vasta puhjenneen tyypin 1 diabeteksen oireisiin reagoitiin korona-aikana viiveellä.

He tulivat sairaalahoitoon vasta, kun heille oli jo aiheutunut insuliinin puutteesta johtuva ketoasidoosi eli happomyrkytys. Tutkimus vahvisti lastenlääkäreiden jo aiemmin esiin nostaman huolen: tyypin 1 diabeteksen oireita ei tunnisteta, eikä henkeä uhkaavaa happomyrkytystä tiedetä varoa.

Aivan pienen lapsen lisääntynyttä janoa ja pissaamista ei ole helppo panna merkille, ja omaa rauhaa ja tilaa kaipaavan teinin oireilu voi jäädä helposti piiloon.

Kun oireet herättävät pienenkin epäilyn sairaudesta, pitää lapsi tai nuori toimittaa viipymättä paikkaan, jossa hänen verensokerinsa voidaan mitata yksinkertaisella sormenpäämittauksella. Mittauksen voi tehdä terveydenhuollon toimipaikoissa tai diabetesta sairastavan verensokerimittarilla.

Normaalia korkeampi lukema on aina syy toimittaa lapsi tai nuori välittömästi sairaalaan. Jos tyypin 1 diabeteksesta johtuvan liian korkealle kohonneen verensokerin hoitoa ei aloiteta ajoissa, on seurauksena aina happomyrkytys.

Happomyrkytyksestä kertovia oireita ovat esimerkiksi pahoinvointi, asetonin haju hengityksessä ja hengitysvaikeudet. Edetessään se johtaa tajunnan tason alenemiseen. Happomyrkytys vaatii lähes aina teho-osastohoitoa.

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jonka aiheuttajaa ei vielä tunneta. Suomessa tyypin 1 diabetes on lapsilla väkilukuun suhteutettuna yleisempää kuin missään muualla maailmassa, siihen sairastuu vuosittain noin 500 alle 15-vuotiasta. Sairaus voi kuitenkin puhjeta missä iässä tahansa, ja pääosa vastasairastuneista on aikuisia.

Tyypin 1diabeteksen hoitokeino on elinikäinen insuliinilääkitys toteutettuna joko insuliinipumpulla tai pistoshoitona. Tyypin 1 diabetesta sairastavia on Suomessa noin 50 000.

Happomyrkytys voi koskettaa ketä tahansa heistä, myös pitkään sairastaneita, jos insuliinin saanti on riittämätöntä tai insuliinin vaikutus heikkenee jonkin muun sairauden, kuten esimerkiksi infektion tai vatsataudin vuoksi.

Ritva Ahomäki, Päivi Keskinen, Mari Pulkkinen, Antti Saari, Päivi Tossavainen, Anna-Kaisa Tuomaala, Liisa Viikari

Lasten diabeteslääkärit Turusta, Tampereelta, Espoosta, Kuopiosta ja Oulusta