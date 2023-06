Kuusenjuurikäävästä on tullut paha riesa metsätaloudelle varsinkin Lounais-Suomessa. Se on taloudellisesti pahin tuhonaiheuttaja metsänomistajan kannalta. Huononeva tilanne sai alkunsa 1970-luvulla, kun siirryttiin koneellistumisen myötä ympärivuotisiin hakkuisiin. Sulan maan aikaan juurikäävän itiöt leviävät tuoreille kannon kaatopinnoille, joista sienen rihmasto pääsee leviämään juuriyhteyksien kautta viereisiin kuusiin. Elävien puiden rungossa laho voi edetä monta metriä ylöspäin tai tappaa taimia.

Jo aikoinaan alan tutkijat varoittivat juurikääpäongelmasta, mutta vasta 1990-luvulla ryhdyttiin tekemään sienen leviämistä ehkäisevää kantokäsittelyä. Torjuntatoimet tulivat lain velvoittamiksi riskialueilla vuonna 2016. Torjuntaa tehdään levittämällä hakkuun yhteydessä kaatopinnalle urealiuosta tai harmaaorvakkasienen itiöitä sisältävää valmistetta.

Talvella juurikäävän itiöitä ei muodostu, jolloin muut sienet ja mikrobit ehtivät kannolle ensin ja estävät juurikäävän kasvun. Ne ovat eläville puille vaarattomia lahottajia, kuten harmaaorvakka.

Myös juurikääpä tehokkaana lahottajana hyötyy kilpailijoiden hävitessä ja muhii kannoissa levittäen itiöitä ja rihmastoa vuosikausia.

Monimuotoisessa, eri-ikäisrakenteisessa metsässä on rikas elonkirjo sisältäen kaikkia luontaisia puulajeja ja myös lahopuuta. Kuolleen puun lahoaminen on pitkä prosessi, johon osallistuu eri vaiheissa monia hajottajaeliöitä kuten sieniä, bakteereita ja hyönteisiä. Maaperän lajisto on vielä runsaampi ja monimuotoisempi.

Elonkirjoltaan rikas metsäluonto on hallitun tasapainoinen, dynaaminen kokonaisuus, jossa jokaisella lajilla on oma vuorovaikutteinen ekolokeronsa. Siinä myös juurikääpä pysyy varsin harmittomana.

Avohakkuu muuttaa radikaalisesti kosteus-, valo-. lämpö- ja tuulioloja. Vaikka hakkuualueelle jätetään laho- ja säästöpuita, valtaosa metsien eliöistä häviää lyhyessä ajassa. Tilaa tulee avomaan lajeille. Myös juurikääpä tehokkaana lahottajana hyötyy kilpailijoiden hävitessä ja muhii kannoissa levittäen itiöitä ja rihmastoa vuosikausia. Jos alue uudistetaan kuuselle, tuhoriski on suuri etenkin runsaasti juuriyhteyksiä muodostavassa viljelykuusikossa. Uudistaminen onkin tehtävä puulajia vaihtamalla.

Aidolla jatkuvalla kasvatuksella metsät pidetään jatkuvasti monimuotoisena sekametsänä hyödyntäen lajiston luontaista dynamiikkaa. Sellaisessa ympäristössä taloudellisesti haitalliset tuhot pidetään minimissään.

Yrjö Norokorpi

MMT, dosentti