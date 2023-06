Rintaproteesi on tärkeä kuntoutuksen apuväline rintasyöpäleikkauksen jälkeen. Se korvaa menetetyn rinnan muotoa ja painoa ja auttaa ehkäisemään niska- ja selkäkipuja. Proteesilla on tärkeä vaikutus potilaan kehonkuvaan ja hyvinvointiin.

Noin 5000 naista vuosittain saa rintasyöpädiagnoosin. Suomessa elää 80000 rintasyövän joskus sairastanutta naista. Rintaproteesi on monilla heistä käytössä vuosia ja vuosikymmeniä. Koska kyseessä on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, potilaan tulee saada se maksutta. On tärkeää, että potilas saa itselleen sopivan proteesin. Tällä hetkellä potilaat ovat eriarvoisessa asemassa siinä, millaisia proteeseja on tarjolla, kuinka usein niitä uusitaan ja koituuko proteesista kuluja – kattaako esimerkiksi maksusitoumus tai palveluseteli koko proteesin arvon.

Yksi ongelma on se, että proteesiliivi ei useinkaan kuulu proteesikokonaisuuteen. Proteesia on kuitenkin mahdotonta käyttää ilman liiviä. Mikäli proteesiliivi jää potilaan itsensä maksettavaksi, tulee maksuttomasta apuvälineestä tosiasiallisesti maksullinen, mikä lisää potilaiden välistä eriarvoisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hyvinvointialueiden tulee luoda rintaproteesien hankintoihin käytännöt, jotka varmistavat potilaiden yhdenvertaisuuden. Potilas ei saa joutuja maksajaksi, ja hänen tulee saada itselleen parhaiten sopiva proteesi, jonka saa uusittua tarvittaessa. Mikäli hyvinvointialue hankkii proteesit palveluntarjoajilta, on tärkeää, että näillä on valikoimissaan kaikki Suomessa saatavilla olevat proteesimallit.

Yhä useampi suomalaisnainen sairastuu rintasyöpään elämänsä aikana. Laadukkaiden hoitojen lisäksi on tärkeää varmistaa, että nämä naiset saavat tukea kuntoutumiseensa ja elämänlaadun edistämiseen. Hyvä, yksilöllisesti sopiva rintaproteesi on olennainen elementti tässä tuessa.

Ville Viitanen

toimitusjohtaja

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry