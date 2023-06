”Ennen kaikki oli paremmin”- asenne on yleensä harhaanjohtava, koska aika tahtoo kullata muistot. Kuitenkin moni meistä 1980-luvulla lapsuutensa eläneistä muistavat kunnalliset kodinhoitajat vieläkin merkittävinä hahmoina oman perheen arjen pelastajina.

Oli tärkeää saada matalan kynnyksen, leimaamatonta tukea akuutisti arjen keskelle. Kodinhoitajat auttoivat tuhansia perheitä ja ennaltaehkäisivät vaikeampia tilanteita.

Nykypäivänä kannetaan syystä huolta lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Moninaiset haasteet mielenterveydestä ja taloudellisesta kestävyydestä kuormittavat ja nousevat elämisen esteiksi joiden ylittäminen on monille mahdotonta.

On hyvä, että korjaavaa ja kuntouttavaa toimintaa kehitetään ja siihen lisätään resursseja, mutta samalla tulee muistaa kaikki ne tukimuodot, joilla voisi reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi perheiden, lasten ja nuorten jaksamiseen.

Matalan kynnyksen arjen avun mainiona esimerkkinä on evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien toteuttama Pikkuhelppi -toiminta, jossa perhe saa apua kotiin. Toimintaa on jo lähes viidelläkymmenellä paikkakunnalla. Pikkuhelppi -työntekijät auttavat perhettä jaksamaan silloin, kun pienellä avulla on suuret vaikutukset.

Tarvitsemme edelleen monenlaisia matalan kynnyksen ammattilaisia kunnista, seurakunnista ja kolmannelta sektorilta, jotka voivat olla auttamassa arjen haasteiden yli.

Pienikin oikea-aikainen apu voi olla juuri se, joka katkaisee vaikeuksien kierteen ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja vähentää vahvemman tuen tarvetta. Tälle työntekijäjoukolle on myös julkisessa keskustelussa annettava se arvo mikä heille kuuluu, jotta näihin korvaamattomiin työpesteihin löytyy jatkossakin motivoituneita ammattilaisia.

Hanna Rajalin

suunnittelija

Lasten ja nuorten keskus

Ville Kämäräinen

asiantuntija

Kirkkohallitus