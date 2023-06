Olen yllättynyt todella paljon siitä, miten vaikeaa on löytää kovaa tietoa hiilijalanjäljen laskemisesta, vaikka kaikki kirjoittavat tai puhuvat siitä. Etsimme tietoa monesta paikasta ja jouduimme tekemään omia valintoja, jotta saimme kehitettyä oman laskutavan.

Hiilijalanjäljen laskemisen yksi osa on liikkuminen, josta päästöjä syntyy eniten. Niitä on muitakin kuten ruoka, asuminen ja yleisten toimitilojen käyttö.

Mainituille alueille on laadittu päästötavoitteita. Hiilineutraaliustavoitteet kasvattavat menoja, mutta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kustannukset nähdään tulevaisuuden säästöinä. Eri laitoksissa ja foorumeissa pohditaan kuumeisesti, miten eri tavoin siirrytään uusiutuvan energian tuotannon käyttöön.

Turun Sanomissa oli 29.5. mielenkiintoinen artikkeli uudella täyssähköautolla ajosta Suomesta Kanariansaarten Maspalomasiin. Ajatuksena ja samalla mallikelpoisena tavoitteena oli hiilijalanjäljen minimoiminen. Uudella täyssähköautolla ajettiin niin sanotusti liukuen ja lähes äänettömästi yhteensä 8000 kilometriä. Auton keskikulutus oli sähköenergian laskettu 26,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Yhteen suuntaan meni jutun mukaan sähkölatauksiin reilut 400 euroa. Pienen laskutoimituksen jälkeen yhden kilowattitunnin hinta Etelä-Eurooppaan suuntautuvalle ajolle on noin 38 senttiä. Rahaa kului sähkölatauksiin noin 10 euroa sadalla kilometrillä. Latauksia oli tehtävä artikkelin mukaan noin 200 kilometrin välein.

Lähtökohtaisesti uuden vastaavan kokoisen hiiliperäisen käyttövoiman omaavan henkilöauton keskikulutus on noin 10 euroa tai jopa alle sadalla kilometrillä. Arvioitu polttoainekulutus on noin 5–6 litraa sadalla kilometrillä. Tankkausväliksi saadaan noin 700 kilometriä.

Täyssähköautolla ajo on miellyttävää, luontoystävällistä ja samalla näkee paljon, kun pysähdysten määrä lisääntyy.Toki automatkoihin on pakko varata hieman enemmän aikaa, mutta henkisesti ja fyysisestikin on hyvä pitää taukoja parin tunnin välein latauksesta johtuen.

Uuden täyssähköauton hankintahinta verrattuna hiiliperäisiin käyttövoimiin perustuviin autoihin on edelleen hyvin suuri. Etelä-Eurooppaan suuntautuvan sähköautomatkan energian kulutuksen hinta auton käyttövoimana verrattuna niin sanottuihin perinteisiin energian lähteisiin on esimerkkitapauksessa yllättävän iso.

Miten tässä todella tulee jatkossa käymään? Edistyykö hiilineutraaliuden minimoinen? Vihreä siirtymään meno tarkoittaa käsittääkseni talouden rakenteiden todellista muutosta kohti kestävää kasvua ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Risto Härmävaara