Sain kuulla, että Turun kaupungin (nykyisen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen) vuosikymmeniä toiminut diabetesvastaanotto pilkotaan nyt terveysasemille. Diabetesvastaanottoa ”kehitetään”. Mitä tämä minuun kuuluu? Olen diabeteslääkärinä työskennellyt vastaanotolla vuosikymmenet. Lisäksi olen tyypin 1 diabeetikko jo 49 vuotta, nykyään siis vastaanoton potilas.

Tämän ”kehittämisen” tarkoitus on varmaankin lähinnä vuokratiloista luopuminen (rahansäästö). Vastaanotto toimi ennen Puutarhakatua Käsityöläiskadun asemalla, yhteisissä ja ahtaissa tiloissa. Ne tilat olivat kaupungin omia. Olimme iloisia, kun saimme toivomamme, erinomaiset vuokratilat Puutarhakadulta kaksi vuotta sitten.

Tyypin1 diabeteksen hoito on kehittynyt voimakkaasti, mukaan ovat tulleet insuliinipumput ja glukoosisensorit, jotka vaativat henkilökunnalta sekä lääketieteellistä että teknistä osaamista. Tuloksena ovat paremmat tasapainot ja vähäisemmät komplikaatiot. Näitä antaa koulutus. Viime aikoina on laajasti suositeltu vaativamman hoidon keskittämistä. Keskitetty vastaanotto antaa sisäisiä konsultaatiomahdollisuuksia, myös koulutusta on helpompi hyödyntää.

Siirtyminen toisiin tiloihin olisi hyväksyttävää, jos päästäisiin samanlaisena yksikkönä kaupungin omistamiin tiloihin. Ei nimittäin ole ollenkaan vähämerkityksellistä se, että hajotetaan monia vuosia hyvin toiminut työyhteisö. Varhalla on tavoitteena hoidon parantaminen. Työyhteisön hajottaminen vaikuttanee huonontavaan suuntaan. Onko siis oikein säästää rahaa huonontamalla hoitoa? Pelottava tulevaisuudennäkymä.

Markku Vähätalo

diabeteslääkäri

tyypin 1 diabeetikko