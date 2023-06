Olemme tehneet sinnikkäästi erilaisia ehdotuksia Puolalanpuiston edelleen kehittämiseksi, viimeksi vajaa vuosi sitten, ensin palautejärjestelmään ja sitten suoraan kaupunkiympäristön kehittämisen ja hoidon vastuullisille virkamiehille ja suoraan ylimmälle johdolle. Kun mitään ei kuulunut kirjoitimme TS:n mielipideosastolle, mikä sentään aiheutti jonkinlaisen reaktion.

Nyt sama peli jatkuu. Bajamaja-käymälät saatiin puistoon vapuksi, mutta sitten ne vietiin pois, eikä niitä ole kuulunut lukuista yhteydenotoistamme huolimatta. Kaupunki on vedonnut kilpailuttamiseen, mutta eiväthän ne prosessit saisi haitata järkevää toimintaa. Piknikkausi on alkanut ja samalla on käynnistynyt virtsaaminen samoilla paikoilla, joilla lapset jatkuvasti leikkivät.

Asioiden heikon etenemisen ohella meitä erityisesti huolestuttaa tapa, jolla kaupunki suhtautuu hyvää tarkoittavien asukkaittensa ehdotuksiin: täydellinen radiohiljaisuus ja vastaamattomuus myös henkilökohtaisiin viesteihin. Tämä koskee myös kaupungin ylintä johtoa pormestaria ja kaupunkiympäristön kehittämisen vastuuhenkilöitä myöten. Tätä arroganssia ja piittaamattomuutta on vaikea ymmärtää aikana, jona kaikki kilvan kehittävät asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaupungin palautejärjestelmä on yksisuuntainen, eikä toimi todellisen vuorovaikutuksen kanavana.

Kaupungin palautejärjestelmä on yksisuuntainen, eikä toimi todellisen vuorovaikutuksen kanavana. Niinpä esitämme uudelleen viimesyksyisen kirjoituksemme ydinkysymyksen: ” Miten Turku haluaa toimittavan asukkaille tärkeiden asioiden edistämiseksi ja asukkaiden todelliseksi kuulemiseksi?” Ja sitten vielä: milloin ne vessat oikein saadaan ja asia ratkaistaan puistomiljööseen sopivalla, kestävällä ratkaisulla ilman jokavuotista ihmettelyä ja anomista?

Sissi Silván

Pertti Laine

Puolalanpuiston lähiasukkaat