Kaikessa hiljaisuudessa suunnitellaan presidentin valtaoikeuksien vähentämistä. Tällä vaalikaudella aiotaan tehdä parlamentaarinen selvitys tasavallan presidentin valtaoikeuksien vähentämisestä sekä pääministerin aseman vahvistamisesta.

Tulevan hallituksen ohjelmaan on tiettävästi tulossa kirjaus perustuslakiin kirjattujen presidentin ja valtioneuvoston valtaoikeuksien muutostarpeista. Sotilasliitto Naton huippukokouksiin osallistuvat yleensä jäsenmaiden pääministerit, mutta Suomea kokouksissa edustaa tasavallan presidentti. Suomen lisäksi Ranskaa, Turkkia ja Yhdysvaltoja edustaa Naton huippukokouksissa maan presidentti.

Viime aikoina Helsingin Sanomain johdolla on arvosteltu presidentti Sauli Niinistön toimintaa Natoon liittymisen yhteydessä. On oletettu, että syytösten pyrkimys on ilmeisesti Niinistön jälkimaineeseen vaikuttaminen. Halutaan, ilmeisesti pyrkiä osoittelemaan hänen mahdollisia erehdyksiään.

Ehkä sillä halutaan tulevien presidenttien suhteen madaltaa presidentti-instituution arvovaltaa. Mielestäni presidentin valtaoikeuksia pitäisi päinvastoin lisätä. Presidentti on aina kansan suoraan valitsema.

Yrjö Saraste