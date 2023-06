Turku aikoo perustaa niittyjä hoidettujen nurmikoiden tilalle. Olen skeptinen hankkeen onnistumiselle.

Ensinnäkin, kuten artikkelissa todetaan kukkaniityn perustaminen ei ole aivan yksinkertaista. Maaperän laatu ja veden läpäisevyys ovat ovat kriittisiä tekijöitä. Kukat eivät viihdy savimaassa. Olen seurannut tällaisia hoitamattomia viheralueita myös muualla Suomessa ja Euroopassa. En ole huomannut, että niissä olisi silminnähden enemmän siivekkäitä kuin esimerkiksi valkoapilanurmikoilla, josta pörinä kuuluu jo kauas. Päinvastoin.

Viheralueet ovat pitkän heinän, joidenkin putkikasvien ja rikkaruohojen peittämiä. Ei kukan kukkaa. Sen sijaan sieltä löytyy muovipulloja, juomatölkkejä, jäätelöpaperia ynnä muuta roskaa huomattavasti enemmän kuin nurmikolta. Ne voidaan nimittäin heittää helposti sinne, koska ne eivät näy ympäristöön. Sitten vakavampaan asiaan.

On ymmärrettävää, että jotkut ihmiset toivovat tällaisia alueita, koska ajatus kukkakedosta on kaunis, mutta se on sitä ikävä kyllä vain ajatuksissa.

Kuten hyvin tiedämme puutiaiskanta on lisääntynyt maassamme. Tällaiset ruohikot ovat luontevia paikkoja puutiaisille ja koska niityllä myös kävellään, punkin tarttumisen riski on suuri, myös koiriin ja sitä kautta ihmisiin. Vai onko aikeissa kieltää kävely terveydellisistä syistä. Hoitamattomat viheralueet eivät siis lisää viihtyvyttämme tai terveyttämme. Riski saada vakava bakteeri- tai virusinfektio on suuri. Tuleeko pörriäisbaanasta sittenkin punkkibaana?

Säästöt ruohonleikkuussa lisäävät roskaamista. Ei tarvitse välittää siisteydestä, kun kaupunkikaan ei välitä. Näistä erilaisista pörriäisbaanojen tai ötökkähotellien vaikutuksesta pölyttäjähyönteisiin en ole nähnyt luotettavaa, näyttöön perustuvaa tutkimustulosta.

Teppo Kärki

Kaikkien alojen yrittäjä