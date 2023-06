Tämä tuntematon potilas sai elämälleen uudet sävyt syksyllä 2022. Rutiiniverikokeissa jo aiemmin, vuodenvaihteessa 2020–2021, löydetty harvinainen verisyöpätautini ei edennytkään enää hitaasti. Syksyllä 2022 tulokset näyttivät taudin etenevän agressiivisesti eteenpäin.

Myelofibroosi on harvinainen ja yksilöllinen verisyöpätauti, johon sairastuu vuosittain vain noin yksi henkilö sataatuhatta suomalaista kohden. Yleisin taudin toteamisikä on noin 67 vuotta. Tälle tuntemattomalle potilaalle primaari-MF iski 55 vuoden iässä. Tautini on etenevä ja elimistöä kuluttava, ja se häiritsee verisolujen tuotantoa fibrotisoituneessa luuytimessäni.

Ainoa mahdollisuus parantumiseen on onnistunut allogeeninen kantasolusiirto. Kantasolujen siirtoja tehdään Suomessa vain Turussa ja Helsingissä. Astelin sisään Tyksin hematologian osastolle kantasolujen siirtoon toukokuun 10. päivä.

Minua on kohdeltu potilaani ja ihmisenä täällä vallan kiitettävästi. Jokainen TYKS hematologian osaston ammattilainen - lääkäristä siistijään - ansaitsevat jo tässä vaiheessa suuren kiitoksen osaamisestaan ja ammattitaidostaan.

Kantasolujen siirtoon oli luontevaa edetä, sillä ärhäkäksi äitynyt myelofibroosi heikensi oloani entisestään. Myös tieto siitä, että käytössä olevan tautia lieventävän lääkehoidon teho kestää vain muutamia vuosia.

Tällä viikolla tuli täyteen neljä viikkoa Tyksissä. Kantasolujen siirrosta on nyt kulunut kolme viikkoa. Tänne tullessani lääkärini pyysi varautumaan 6–8 viikon sairaalassaoloon. Tyksin hematologian “eristysyksiössä” oleminen on jo sinällään haastava paikka. Senkin vuoksi on tosi tärkeää, että osastolla vallitsee hyvä työhenki, joka välittyy suoraan potilasasiakkaisiin.

Tällä hetkellä herään jokaiseen aamuun toiveikkaana, jokohan tänään olisi neutrofiilit lähteneet kasvuun? Tällä tarkoitetaan sitä, että luovutetut kantasolut olisivat löytäneet paikkansa luuytimessäni ja saaneet “veritehtaani” käyntiin. Valkosoluista juuri neutrofiilit ovat sen syttymisen mittarina. Tämän ihmeen odottelu vaatii kärsivällisyyttä ja uskoa onnistumiseen. Suomessa tehdään vuosittain noin 150 kantasolujen siirtoa, joista suurin osa leukemiapotilaille. Tässä minun verisyöpätaudissani haasteena on se, että luovutettujen kantasolujen kiinnittyminen fibrotisoituneeseen luuytimeen vie yleensä aina enemmän aikaa.

Esihoitoina annetut sytostaatit ja sädehoidot vievät myös oman osansa toipumisesta. Samoin kolmen purkin taktiikalla annettavat suun kautta tulevat päivittäiset lääkkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä käänteishyljintää ja tukea elimistöäni tässä muutostilanteessa. Esihoitoviikon jälkeen elimistööni laitettiin kiertoon eurooppalaisesta rekisteristä löydetyn luovuttajan kantasolut. Kiitos tälle nuorelle miehelle, joka liittyi oman maansa kantasolurekisteriin ja lupasi omat kantasolunsa tuntemattoman henkilön pelastamiseen. Kantasolurekisteri kaipaa Suomessa varsinkin alle 30-vuotiaita miehiä.

Matalasoluvaihe on haastavaa aikaa. Odottavan aika on pitkä. Juuri nyt olen heikoimmillani ja pienikin tulehdus antaisi takapakkia. Siksi hoitoalan ammattilaisten pienetkin sanat ja eleet ovat tärkeitä: Miten voit? Miten täällä menee? – ne ovat tosi tärkeitä pieniä sanoja ihmiseltä ihmiselle. Samalla myös toisin päin, olen itse pyrkinyt aina kiittämään jokaisesta pienestäkin asiasta, mitä täällä minulle tapahtuu.

Ja kun ne neutrofiilit sitten joku aamu näyttävät heräämisen merkkejä, alkaa seuraava jännittävä vaihe. Eli miten luovutettujen kantasolujen käynnistämä, ja uuden luuytimeni tuottamat verisolut, reagoivat omaan kehooni. Tässä puhutaan käänteishyljinnästä, joka tarkoittaa siirrettyjen solujen mahdollista hyökkäystä niiden vieraaksi tunnistamia potilaan elimistön omia soluja vastaan.

Pitkä pätkä tätä taistelua on jo takana, mutta pidempi on vielä edessä. Toipuminen ja tervehtyminen vie aikaa, eikä voi olla vielä varma, mitä kaikkea se tuo tullessaan.

Siirron jälkeen minulla ei ole toimivaa immuunopuolustusjärjestelmää kehossani eikä myöskään mitään rokotesuojaa. Olen herkkä kuin sieni imemään kaikenlaisia infektioita ja tauteja.

Tunnen olevani täällä hyvissä käsissä ja ammattilaisten ympäröimänä. Olen tyytyväinen myös siitä, että elän pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa jokainen erityistason sairaanhoitoa tarvitseva saa sitä.

Kaikkea hyvää kesäkuun ihmeisiin!

Tuntematon potilas