Kiitos, Harri Raitis, tärkeästä puheenvuorosta (08.06.) "Hautajaiset ovat yhteisön jäähyväiset – moni kuitenkin siunataan vain lähiomaisten kesken". Meille, jotka olemme aloittaneet marssin kohti vanhuutta ja joille aika on kaikilla realistisilla mittareilla käymässä vähiin, tuo ”hautajaisten samanmuotoisuus” tiettyä turvaa. Jos elämä on ollut eriarvoista, kuolema tasapäistää meidät.

Kuulun niihin onnekkaisiin, jotka on kutsuttu muistojuhliin jakamaan suru omaisten ja ystävien kanssa. Joku vainajista on ollut ateisti, useimmat kristittyjä. On etuoikeus olla saattamassa läheistä viimeiselle rannalle. Tajuta, että ainoa tapa auttaa häntä lähtemään on päästää irti. Päästää irti kaikesta, mikä hetki sitten oli yhteistä. Hyväksyä elämän ja kuoleman perimmäinen yksinäisyys.

Itselleni muistojuhlat ovat olleet tärkeä osa surutyötä, riippumatta siitä, mihin "taivaaseen" vainaja on uskonut olevansa matkalla. Muistan erään siunaustilaisuuden Bryggmanin Ylösnousemuskappelissa. Ylimaallinen elämys oli nuoren eteerisen olennon esittämä Tanssi Kuolemasta. Taustalla avautui hautausmaa risteineen. Tuntui kuin liikehtisin jonkin ihmisille tuntemattoman tanssin pyörteissä. Kappelissa viipyi talven valo lipuen ikkunasta toiseen, odottaen meiltä lupaa viedä vainaja pois käsien ulottuvilta.

Unohtumaton kokemus olivat hautajaiset, joissa vainaja lepäsi arkussaan alttarilla ennen siunaustilaisuuden alkua. Saimme hyvästellä ystävämme, ihmisen hauraan kuoren, kuin luostarin henkistyneen abbedissan. Kun lapset ja lapsenlapset kulkivat rauhallisina arkun ohi toimittamassa viimeisiä askareita ennen siunausta, tuntui niin ihanan arkiselta, että äiti oli siinä mukana kuten oli ollut heidän elämänsä jokaisena päivänä. Oli luovuttamassa maallisen majansa, nyt tarpeettomaksi käyneen, poltettavaksi.

Onko vainajan sosiaalista statusta korostava ruokailu välttämätöntä? Kaukaiset vieraat voitaisiin ohjata kympin lounaalle, Turussa esimerkiksi tuomiokirkon siipien suojaan ’Naakkaan’. Eikö paastoon hiljentyminen vainajan lempimusiikin soidessa taustalla veisi lähemmäksi lähtijän maisemia, loitontaisi sielumme ja ruumiimme etäämmälle tästä ylensyönnin yhteiskunnasta?

Kuuntelemallaihminen hiljentää mielensä, rauhoittaa aistinsa ja palauttaa kosketuksen luontoon sekä luomaamme kulttuuriin. Kaikkeen siihen, mitä kohti uskonto, taide ja tiede hapuilevat. Kristitylle se on hengellinen tila, Pyhän kosketus. Hautajaiset on kohtaamispaikka. Raja kuolleiden ja elävien välillä tuntuu hauraalta.

Ihmiset uponneina muistoihinsa vainajan elämästä. Ne he haluaisivat jakaa.

Ystävä on poissa. Yhteinen menneisyys, takaisin palaamaton ja katoamaton, on läsnä.

Kun läheinen on kuollut, kun itse makaa vuoteen pohjalla kaikki siivet kasassa, tarvitsisi vain yhden puhelinnumeron, johon soittaa. Josta ilmainen ihmisen ääni lupaisi auttaa kaikessa, minkä alle sureva voimattomana jää.

Lea Huuhtanen

yliopistonlehtori

emerita