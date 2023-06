Alice Girs (ps) esitti 10.6.2023 Turun Sanomissa "Turku aikoo ratkaista puutteellisen kotikasvatuksen ongelmat päänsilittelyllä", että Turku aikoo ratkaista puutteellisen kotikasvatuksen ongelmat päänsilittelyllä eli perustamalla nuorille yökahvilan. Kirjoitus perustuu virheelliseen käsitykseen siitä, että yökahvilan perustamisen ensisijaisena tarkoituksena olisi puuttua nuorten häiriökäyttäytymiseen. Lisäksi se maalaa virheellisen kuvan nuorista.

Girs typistää nuoret “keskustassa riekkuviin teineihin”. Kysymys on ajattelun vinoumasta: kun nuoret ovat julkisilla paikoilla, he ovat aikuisista jo liian näkyviä ja äänekkäitä. Nuorten häiriökäyttäytyminen on aito ongelma. Se on kuitenkin vain jäävuoren huippu, kun tarkastellaan nuorten hyvinvointia Suomessa. THL:n kouluterveyskyselyn 2023 ennakkotietojen mukaan tänä vuonna aiempaa useampi nuori koki itsensä yksinäiseksi, joutui viikoittain kiusaamisen uhriksi tai koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Näiden tietojen valossa yökahvilatoiminta näyttäytyy tarpeellisena. Yökahvila tarjoaa nuorille luontevan paikan tutustua uusiin ihmisiin. Tämä on erityisen tärkeää heille, jotka eivät ole löytäneet omaa paikkaansa esimerkiksi kouluyhteisössään. Nuoret kokoontuvat joka tapauksessa iltaisin, ja yökahvilan on tarkoitus luoda tälle turvalliset puitteet.

Yökahvila on hyvinvointia edistävä palvelu. Sitä ei ole tarkoitettu vain sille pienelle osalle nuorista, joka käyttäytyy häiritsevästi. Sekä nuoret että nuorten parissa työskentelevät ovat toivoneet yökahvilatoimintaa jo pitkään. Kaikki Vimman toiminta on suunnattu nuorisolain mukaisille nuorille eli alle 29-vuotiaille. Toisin kuin Girs väittää, siinä, että yökahvilan osalta on noudatettu samaa linjausta, ei ole mitään hälyttävää. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että tila on turvallinen. Jos tähän ei annetuilla resursseilla päästä, on resursointia arvioitava uudestaan.

Girs tarjoaa häiriökäyttäytymiseen ratkaisuksi kotikasvatusta. Ideaalimaailmassa tämä olisikin ratkaisu lähes kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Kaikissa perheissä ei kuitenkaan ole resursseja turvallisen nuoruuden takaamiseen eikä keinoja ongelmiin puuttumiseen. Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat myös perheestä riippumattomat tekijät. Kotikasvatuksen tukemisessa vastuu on julkishallinnolla. Tärkeässä roolissa tehtävän toteuttamisessa on myös kolmas sektori. Häiriökäyttäytymiseen on Turussa puututtu ponnekkaasti ja moniammatillisella otteella. Yhtenä keinona on ollut jalkautuvan ja etsivän nuorisotyön lisääminen.

Jatketaan työtä nuorten häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi, mutta muistetaan, että nuorten palvelut ovat paljon enemmän kuin häiriökäyttäytymiseen puuttuminen. Lopetetaan nuorten demonisointi ja kehitetään heidän palveluitaan nuoria osallistaen.

Sofia Engblom

Kaupunginvaltuutettu (vihr)

Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja